Mappy annonce que son application mobile est désormais optimisée pour les motards, de façon à leur proposer des trajets plus adaptés aux deux roues, lorsque c'est possible.

Waze n’est pas la seule application GPS à vouloir faciliter la vie des motards. Depuis le 5 juillet, Mappy propose une nouvelle version de son service dans laquelle les trajets pour les motos et les scooters ont été optimisés. Ceux-ci sont accessibles au sein de l’application, en utilisant l’icône représentant une moto.

« Ces itinéraires sont optimisés pour les deux roues, en fonction de leur puissance », affirme Mappy, qui explique que les motards « peuvent choisir leurs itinéraires sur des plus grosses cylindrées, les 125 cm³ et plus, avec un temps de parcours et une estimation du coût du trajet ajustés ».

Outre les motos, Mappy est en mesure d’établir un trajet adapté pour d’autres modes de transport : voiture individuelle, autobus, vélo, taxi, VTC et même marche à pied. Selon les cas, l’application peut indiquer l’état de la circulation, les arrêts en transport en commun, s’il y a des pistes cyclables ou le temps d’attente avant qu’un véhicule G7 ou Uber arrive à l’endroit où vous vous trouvez.

Par ailleurs, il est à noter que Mappy permet d’affiner les estimations de temps de trajet les parcours en fonction des renseignements que vous voudrez bien lui donner : quel mode de transport préférez-vous pour les trajets quotidiens et les longs itinéraires, par exemple. Il y a aussi des questions plus spécifiques. Pour la moto, il est demandé par exemple quelle est sa puissance, son carburant et sa consommation moyenne.