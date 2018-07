Vous ne rêvez pas : il est possible de s'acheter une configuration Numerama.

Puisque la France accuse un retard considérable sur le déploiement du très haut débit qui pourrait nous faire massivement passer au cloud tout et n’importe quoi, la rédaction de Numerama a décidé de prendre les choses en main : ce jeudi 5 juillet, nous sommes toutes et tous fiers de vous présenter notre gamme de PC.

Ce projet construit main dans la main avec Materiel.net est l’aboutissement d’un peu plus de 6 mois de travail. 6 mois qui nous auront permis de trouver une ligne éditoriale originale à nos ordinateurs, dénicher les meilleurs composants pour les usages définis, préparer les pages dédiées, tester et prendre en photo ces beaux objets. D’ailleurs, arrêtons de parler de nous et parlons d’eux. Numerama propose donc trois configurations complètes, clef en main, pour trois usages et entrent par la grande porte dans notre guide de recommandation nommé Stuff We Like que vous connaissez déjà depuis la fin de l’année 2017.

Nos trois configurations, panthéon du nerd

Linus : une configuration bureautique musclée vendue avec une clef USB offerte pour installer la distribution Linux de votre choix. Des tutoriels pour accompagner les utilisatrices et utilisateurs vers le système d’exploitation open source sur Numerama accompagnent ce PC.

Minimalis : une configuration pour le jeu vidéo compacte qui peut à la fois servir d'ordinateur nomade pour la compétition ou de PC multimédia sous la TV du salon. Tout a été fait pour optimiser l'espace et rendre cette machine invisible.

Lagles : la configuration gamer par excellence, la touche Numerama en plus, qui troque les néons et le kitsch pour de l'élégance et de la sobriété. En somme, le PC pour jouer qui se fond dans une pièce joliment meublée.

Nous les testons à la rédaction depuis un mois et on ne peut que vous dire qu’on les a-dore. Ils correspondent tous à une facette de notre usage de l’informatique au quotidien, dans notre vie professionnelle ou à la maison. Ils marient l’excellence et la sobriété, la puissance et l’élégance… bref, ce sont les PC que nous avons recommandé à nos proches pendant de si longues années.

Côté Numerama, une page dédiée vient d’être créée. Vous retrouverez donc toutes les informations sur ces PC à cette adresse. On vous laisse les découvrir : n’hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires !