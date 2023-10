De nouveaux MacBook Pro, un nouvel iMac, trois nouvelles puces (M3, M3 Pro et M3 Max), un nouveau coloris « noir sidéral »… Apple a organisé une keynote dans la nuit du 30 au 31 octobre. Un événement entièrement consacré aux ordinateurs Mac.

Un événement semi-virtuel à 17 heures en Californie, 20 heures à New York et 1 heure du matin en France ? Voilà le drôle d’exercice auquel s’est prêté Apple pour la première fois de son histoire. Dans la nuit du 30 au 31 octobre avait lieu une keynote halloweenesque inédite, dans laquelle Tim Cook et son équipe ont officialisé de nouveaux Mac. Numerama était à New York spécialement pour l’occasion, ce qui nous a permis d’écrire plusieurs articles sur le sujet (bravo à Maxime qui a vaincu avec brio le décalage horaire 👏).

Comme beaucoup de Françaises et de Français, vous dormiez peut-être pendant « l’Apple Event ». Dans cet article, Numerama revient sur chaque fait marquant de la keynote, dans l’ordre chronologique de la keynote. Une sorte de live-blog, mais pas en live.

Le résumé de la keynote

Chose promise, chose due, voici notre résumé de la keynote d’Apple, comme si vous la regardiez en direct (nous avons décidé de ne garder que l’essentiel, pour éviter un résumé trop long).

Une intro en mode Halloween

1h00 : C’est parti, la conférence virtuelle commence. La vidéo d’introduction montre le logo « hello » emblématique du Macintosh et de l’iMac. On présente ensuite différents professionnels qui utilisent leurs Mac pour travailler (dont des coachs de football, qui nous parlent de Messi. Oui, encore lui…)

1h03 : C’est Halloween à l’Apple Park, avec une musique adaptée à la date du jour. On rejoint Tim Cook, de nuit, dans une vidéo qui fait peur. Le CEO d’Apple arrive sous la forme d’une ombre et prononce les mots magiques : good morning evening.

1h04 : Tim Cook confirme que l’événement du jour est sur les Mac. « Ce soir, nous annonçons une nouvelle famille de puces ». Le MacBook Pro est le premier servi.

Apple M3, M3 Pro et M3 Max

1h05 : Apple parle de ses puces Apple Silicon, ultra-puissantes et ultra-économes en énergie. C’est la première fois qu’Apple s’apprête à annoncer trois puces en même temps. Il y a l’Apple M3, mais aussi l’Apple M3 Pro et l’Apple M3 Max. Ce sont des puces gravées en 3 nanomètres, une première pour des ordinateurs.

1h06 : Le GPU est à l’honneur, le progrès est beaucoup plus important qu’avec la puce M2. Une nouvelle technologie permet d’optimiser la consommation de la carte graphique en fonction des vrais besoins demandés. « Une première dans l’industirie » se félicite Apple.

1h08 : Le terme « ray-tracing » est prononcé. Les puces M3 permettent à Apple d’aller encore plus loin dans ses ambitions gaming.

1h09 : La consommation des puces M3 est en baisse. À en croire Apple, l’autonomie va vraiment grimper. Une même tâche peut être réalisée avec deux fois moins d’énergie.

1h10 : On n’oublie pas l’intelligence artificielle. Le Neural Engine (NPU) d’Apple, toujours avec 16 cœurs, est beaucoup plus rapide. Les puces supportent aussi nativement l’AV1, pour optimiser leur consommation en streaming.

1h12 : Apple va vite, c’est la fin des annonces des puces M3. Voici les caractéristiques résumées, on peut passer aux nouveaux Mac.

De nouveaux MacBook Pro

1h13 : Apple annonce de nouveaux MacBook Pro « monstrueusement rapides ». La grosse nouveauté est l’arrivée d’un modèle M3 de 14 pouces, moins cher, en remplacement du MacBook Pro M2 de 13 pouces. Le port HDMI et l’écran ProMotion ne sont plus réservés aux modèles les plus chers. (C’est donc la fin du modèle 13 pouces)

1h15 : Évidemment, les MacBook Pro existent aussi en versions M3 Pro et M3 Max. Ils sont logiquement beaucoup plus puissants (il y a toujours une musique flippante pendant l’annonce 😂)

1h17 : Les MacBook Pro proposent jusqu’à 128 Go de mémoire vive. Comme les Mac Studio et Mac Pro.

1h19 : En SDR, l’écran du MacBook Pro passe de 500 nits à 600 nits. Une meilleure luminosité bienvenue.

1h20 : Il y a une nouvelle couleur, le noir sidéral ! Elle est réservée aux versions M3 Pro et M3 Max (parce qu’Apple est Apple). Le modèle M3 garde l’ancien gris sidéral Apple promet que le noir sidéral prend beaucoup moins les traces de doigts.

1h21 : Apple parle de la mise à jour macOS Sonoma, disponible depuis septembre.

1h25 : En France, les prix démarrent à 1 999 € pour un 14 pouces M3, 2 499 € pour un 14 pouces M3 Pro et 2 999 € pour un 16 pouces M3 Pro. Les modèles M3 Max coûtent logiquement plus cher. Les commandes sont ouvertes, ils seront disponibles la semaine prochaine (le modèle M3 Max arrivera un peu plus tard).

De nouveaux iMac

1h25 : Apple va vite, l’iMac passe de la puce M1 à la puce M3. Les couleurs ne changent pas. L’iMac n’avait pas reçu de mise à jour depuis plus de 2 ans. Il était le seul Mac sans puce M2.

1h27 : Apple semble vouloir attirer les propriétaires d’un ancien iMac Intel, la marque fait quelques comparaisons avec les anciens produits.

1h28 : Les caractéristiques sont relativement les mêmes. Une des rares différences majeures, à part la puce M3, est l’arrivée du Wi-Fi 6E.

1H22 : L’iMac M3 sera disponible la semaine prochaine, à partir de 1 599 euros.

Une keynote très courte

1h29 : C’est déjà fini, la keynote d’Apple a duré une petite demi-heure. Pas de Vision Pro, pas d’iPad… Il n’y en a eu que pour les Mac.

1h30 : Tim Cook fait le résumé des annonces et dit au revoir. Tim Cook félicite ses équipes pour l’année 2023, rendez-vous en 2024.

Réalisé à… l’iPhone

1h30 : Une dernière surprise : la keynote a été filmée entièrement à l’iPhone. Une première pour Apple qui nous donne très envie de voir un making of. Le rendu était superbe.

