La légendaire Coccinelle de Volkswagen pourrait elle-aussi céder aux sirènes du 100 % électrique.

La légendaire Coccinelle de Volkswagen est bien partie pour être éternelle. Ayant déjà ressuscité à la fin des années 90 sous une forme plus moderne tout en conservant le charme d’antan, l’Allemande pourrait à son tour s’inscrire dans la gamme électrique et autonome I.D., préfigurant les voitures du futur chez le constructeur iconique.

Herbert Diess, ponte chez Volkswagen, a en tout cas soufflé l’idée à nos confrères d’Autocar le 2 juillet 2018, ouvrant la porte à une future Coccinelle épousant les enjeux de demain en matière de mobilité. Elle en profiterait pour retrouver certaines de ses caractéristiques passées, à commencer par une propulsion arrière.

La flexibilité

Si Volkswagen réfléchit à une Coccinelle électrique, c’est déjà parce qu’il peut se le permettre : sa plateforme MEB nourrissant sa collection I.D. à venir est suffisamment flexible pour donner naissance à une Golf à l’allure futuriste et, dans le même temps, à une nouvelle version du van hippie. En somme, la Coccinelle s’inscrirait dans cette volonté de proposer aussi bien des voitures au look ancré dans leur époque que des véhicules faisant renaître des émotions d’antan.

Et les possibilités offertes par la plateforme MEB sont telles que Volkswagen pourrait améliorer considérablement la Coccinelle afin d’en faire une voiture plus grand public. « La Coccinelle d’aujourd’hui est un coupé ou un cabriolet deux portes très attractifs, mais elle se limite à une niche », confie de son côté Klaus Bischoff, en charge du design. En épousant l’électrique, la Coccinelle passerait à quatre portes et observerait un gain de place sans précédent. Sans oublier cette propulsion qui repasserait à l’arrière — un retour qui ne manquera pas de parler aux amoureux du mythe.

Klaus Bischoff avoue avoir déjà dessiné une Coccinelle EV. Mais il faudra s’armer de patience avant que l’esquisse ne devienne un modèle de production, « Notre but est de faire du volume avec les voitures I.D.. Ces voitures sont très sophistiquées et si on fait trop de modèles, nous serons en surcharge. Ce n’est qu’après que nous pourrons proposer des voitures plus exotiques et touchant à l’émotion. »

Crédit photo de la une : Volkswagen Signaler une erreur dans le texte