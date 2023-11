Depuis l’avènement de la voiture électrique, l’une des préoccupations principales des acheteurs reste l’autonomie. Et Volkswagen l’a compris très tôt. Il faut dire que le constructeur possède déjà une expérience de 10 ans dans l’électrique avec une e-Up! sortie en 2013.

Si la gamme de voitures électriques Volkswagen s’est étoffée depuis, de la compacte (ID.3) au SUV (ID.4 et ID.5) en passant par le van (ID.Buzz) et désormais la berline (ID.7), l’autonomie reste au cœur des préoccupations de la marque allemande. Comment ? Grâce à des technologies qui se sont affinées au fil des ans. De quoi proposer au client un rayon d’action toujours plus important et des consommations optimisées. C’est le meilleur moyen de l’accompagner dans cette transition vers l’électrique.

De la conception même de la voiture à la recharge en passant par des outils qui accompagnent le quotidien, voici comment Volkswagen ne cesse d’innover dans le sens de l’autonomie.

Plateforme modulaire et configurations de batteries

Chez Volkswagen, les voitures électriques reposent sur un véritable couteau suisse qui s’appelle MEB. De quoi s’agit-il ? D’une plateforme dite « modulaire » spécifiquement développée pour les véhicules électriques de la marque. C’est l’architecture de la voiture. Le constructeur est parti d’une page blanche pour optimiser tous les aspects offerts par l’électrique, avec un châssis qui intègre les batteries dans le plancher, dispose de la recharge haute tension et place le moteur à l’arrière.

La plateforme modulaire MEB de Volkswagen est la base de ses voitures électriques // Source : Volkswagen

Si les avantages de cette plateforme sont multiples (optimisation de l’espace intérieur par exemple), la possibilité de placer les composants aux endroits les plus adéquats permet notamment d’abaisser le centre de gravité du véhicule et d’avoir une meilleure répartition du poids. Ce qui favorise à la fois la dynamique de conduite, mais aussi l’autonomie.

Quant au mot « modulaire », il a toute son importance. La plateforme des véhicules électriques Volkswagen permet en effet de s’adapter aux besoins des clients. Non seulement elle s’adapte aux différentes carrosseries (SUV, berline…) de la gamme et tire le meilleur parti de leurs caractéristiques intrinsèques. Mais en plus, en fonction de l’autonomie souhaitée, les véhicules peuvent intégrer une batterie composée de plus ou moins de modules. Ceux-là mêmes qui contiennent les cellules lithium-ion.

Les Volkswagen ID.5 (en bleu) et ID.5 GTX (en rouge) // Source : Volkswagen.

Modes de conduite et freinage régénératif

Pour optimiser l’autonomie, les Volkswagen électriques peuvent aussi compter sur de nombreux outils. À commencer par les modes de conduite qui s’adaptent aux situations. Eco, Comfort, et Sport sont autant de configurations qui jouent sur différents paramètres (réponse de l’accélérateur, dureté de la direction, climatisation…) et donc sur le caractère de la voiture. Vous préférez une conduite plus nerveuse ou plus confortable ? Quant au mode Eco, comme son nom l’indique, il se charge d’optimiser ces paramètres pour réduire la consommation. Et donc augmenter l’autonomie.

À cela, il faut ajouter le freinage régénératif des véhicules électriques de Volkswagen. Cette technologie permet de transformer l’énergie cinétique du freinage en énergie électrique. Et pour maximiser encore cette récupération, Volkswagen fait partie de ceux qui ont opté pour la conduite dite « à une pédale ». Une fois la fonction « B » pour « Brake » (frein en anglais) enclenchée au sélecteur de vitesse, il suffit de lever le pied de l’accélérateur pour ralentir jusqu’à l’arrêt complet du véhicule. Ce qui s’avère très pratique pour la conduite en ville.

La Volkswagen ID.3 // Source : Volkswagen

Recharge rapide et planificateur d’autonomie

Toutes les Volkswagen électriques sont compatibles avec une recharge à haute puissance, intégrant la prise Combo 2 CCS. Ce qui veut dire que lorsque vous voyagez, vous pouvez utiliser les bornes de recharge les plus puissantes, et donc réduire les temps d’arrêt. Selon votre modèle, les puissances de charge maximales peuvent atteindre jusqu’à 170 kW, comme sur la nouvelle ID.3 (charge de 5 à 80 % en 30 minutes). Voire jusqu’à 200 kW sur la nouvelle ID.7.

Par ailleurs, Volkswagen propose également le mode Battery Care. En l’activant, il permet de ne pas dépasser une recharge à 80 %, comme il est souvent conseillé, afin d’optimiser la durée de vie de la batterie. Et de fait, ne pas dégrader l’autonomie globale de la voiture.

L’écran d’accueil des écrans de bords des Volkswagen ID. // Source : Volkswagen.

Afin d’optimiser leurs charges quand nécessaire, les Volkswagen électriques se dotent également d’un planificateur d’itinéraire intelligent intégré au GPS. Celui-ci permet, en sélectionnant sa destination, d’afficher les arrêts nécessaires sur le trajet, l’heure d’arrivée à la borne, et le temps nécessaire pour recharger de façon à continuer la route sereinement.

Mises à jour logicielles à distance

Si les Volkswagen zéro émission embarquent de nombreuses fonctions permettant d’optimiser l’autonomie au quotidien, elles peuvent encore s’améliorer avec le temps. Et ce grâce aux mises à jour à distance. Comprenez par là que même sans avoir à vous déplacer chez votre concessionnaire, votre voiture peut s’améliorer. Soit en optimisant les fonctions déjà existantes de la voiture. Soit en ajoutant de nouvelles fonctions.

Et comme cela a été le cas récemment avec la mise à jour du logiciel ID.3.0, la gestion de la recharge et de l’énergie peuvent être améliorées : ainsi sans que les clients n’aient rien à faire, ils ont pu bénéficier d’une meilleure puissance de recharge pour leur véhicule. Réduisant le temps de recharge. Dans le même temps, un nouveau menu de recharge était apparu sur l’écran de la voiture, permettant d’accéder plus rapidement et intuitivement aux réglages.

La Volkswagen ID.7. // Source : Volkswagen.

Toutes ces technologies qui favorisent l’autonomie se retrouvent d’ores et déjà dans la gamme électrique de Volkswagen. Une gamme qui compte déjà sept modèles aux carrosseries et prestations très différentes, pour des autonomies allant jusqu’à 620 km. Si la petite e-Up! affiche un prix d’attaque de 28 030 euros, les ID.3 et ID.4 peuvent aussi prétendre au bonus 2023. On attend désormais dès 2024 l’arrivée de l’un des premiers breaks électriques du marché avec l’ID.7 Tourer.