iOS 12 est là. Voici les 4 nouveautés qui retiennent notre attention et qui raviront vos appareils Apple d'ici la rentrée 2018.

C’est au cours de la WWDC 2018 que Apple a présenté le nouveau système d’exploitation de l’iPhone, sobrement nommé iOS 12. Comme tous les ans, il devrait arriver dans sa version définitive avec les nouveaux iPhone, soit à la rentrée 2018. Toujours gratuit, iOS 12 repousse les limites de la lutte contre l’obsolescence : Apple repousse d’un an le support des appareils. Cela signifie qu’iOS 12 sera effectivement compatible avec des iPhone jusqu’au 6S — tous ceux compatibles avec iOS 11.

Que retenir de cette nouvelle mouture du système d’exploitation ? On fait le point.

Réalité augmentée AR Kit et Mesures

Bien décidé à conserver son avance sur la réalité augmentée, Apple a annoncé la version 2 d’AR Kit, son jeu d’instruction pour les développeurs. En plus d’un nouveau type de fichier conçu en partenariat avec Pixar et soutenu par Adobe pour faire référence dans le domaine de la réalité virtuelle, Apple a mis le paquet sur l’interactivité.

AR Kit 2 permettra par exemple de parcourir la réalité augmentée à plusieurs : l’environnement exploré par la lorgnette de l’iPhone sera persistant et bougera en temps réel sur tous les appareils qui y sont connectés. Vous pourrez par exemple prendre un camion Lego sur votre iPad et l’ajouter à un environnement partagé sur lequel un autre joueur à côté de vous à mis le feu à un immeuble.

La précision d’AR Kit permet à Apple de proposer une application native de prise de mesures en réalité augmentée. Adieu MeasureKit, on t’aimait bien.

Siri Siri & Raccourcis

Siri ne semble pas avoir reçu la dose de données suffisantes pour lui apprendre plus de choses grâce au machine learning — ce que font Google et Amazon qui ont une confortable avance. Cela dit, Siri devient bien plus intelligent grâce à un nouvel outil nommé Raccourcis. Inspiré très largement d’IFTTT, Raccourcis vous permet de créer des tâches liées déclenchées sur l’assistant.

Pour faire simple, vous pouvez nommer une tâche « Aller au bureau » et lui associer un calcul du trajet, la météo, l’extinction des lumières et l’ouverture de votre application de calendrier. Les possibilités sont infinies et la fonctionnalité est ouverte aux applications tierces et aux objets HomeKit. Oui, on peut imaginer qu’un « bon matin » mette la radio sur un HomePod, lance un café et allume les lumières.

Notifications Digital detox & notifications

Apple va autoriser un contrôle beaucoup plus précis et beaucoup plus granulaire de vos appareils et notamment des notifications. Celles-ci ont été entièrement repensées : vous pourrez les grouper par fil, par thème, par application, les snoozer ou carrément les désactiver en un clic si un service vous embête trop.

Une autre application vous permettra se contrôler finement le temps que vous passer sur chaque application et voir combien de fois elle vous sollicite par jour. Ces contrôles vous permettront d’ajuster votre usage de vos appareils pour moins en dépendre. Vous pourrez également vous allouer des heures sans technologie, qui seront partagées sur tous vos appareils… et contrôler le temps passé par vos enfants sur leurs iPhone et iPad.

Bref, moins de divagation, plus d’attention pour les choses qui comptent.

FaceTime Animojis, Memojis et FaceTime

Que serait un nouvel iOS sans de nouveaux Animojis ? Le système d’exploitation d’Apple va recevoir le petit tigre choupi, le fantôme ou encore le koala et le dinosaure. Mieux encore : la détection du visage augmente en précision et pourra voir votre langue dans la bouche des petites têtes mignonnes.

Apple a également réussi le pari raté par Samsung et Xiaomi qui était de faire des émojis animés à votre image. En gardant une esthétique cartoon et une personnalisation complexe et inclusive, Apple a créé des émojis animés personnalisés qui ne font pas peur et qui vous ressemblent. Leur petit nom ? Les Memojis.

Et si cela ne suffisait pas, Cupertino permettra avec iOS 12 d’utiliser toutes les personnalisations de la suite iMessages sur FaceTime — qui permettra des conversations de groupe jusqu’à 32 personnes. Cela signifie que vous pourrez ajouter des stickers et même des Animojis en temps réel pendant vos visioconférences.

Le reste

Au-delà de cela, Apple a promis des performances en hausse même sur les plus anciens appareils et des tas de petites mises à jour sur les applications classiques. Rendez-vous à la rentrée pour les dernières innovations qui arriveront à coup sûr avec les prochains iPhone !