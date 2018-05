BMW est fier de commercialiser un chargeur sans fil, fonctionnant par induction, pour sa voiture hybride i530.

Point de vue motorisation électrique, BMW n’est pas le plus en avance des constructeurs. Ni le plus en retard non plus, d’ailleurs. La preuve avec le lancement d’un premier pad autorisant la recharge sans-fil de l’i530 iPerformance, un modèle hybride rechargeable. Selon le communiqué de presse publié le 28 mai 2018, la production débutera en juillet et les conducteur allemands seront les premiers à en profiter. Suivront ensuite les marchés anglais, américain, japonais, chinois et français.

Le luxe de la recharge sans fil

Si BMW se pavane en insistant sur le fait que ce soit une première, force est de reconnaître que sa technologie, proposée en option avec l’achat d’une i530 iPerformance, a ses limites. Car il n’est pas question de recharger sa voiture 100 % électrique avec ce galet, baptisé GroundPad et que l’on peut installer à l’intérieur ou à l’extérieur. Délivrant une puissance de 3,2 kW, il recharge la batterie de la i530 iPerformance en 3h30 (pour une trentaine de kilomètres en conduite 100 % électrique selon les tests effectués par L’Automobile Magazine et Auto-Moto). BMW promet un taux d’efficience de 85 %, signifiant qu’il y a tout de même quelques pertes.

Finalement, le GroundPad est donc davantage une option de luxe : plutôt que de perdre du temps à brancher un câble (quelques minutes tout au plus), il suffit de garer sa i530 iPerformance au-dessus, à une distance d’environ huit centimètres pour maintenir la communication avec le CarPad (dispositif installé sur la voiture permettant la recharge à induction). « Le rechargement commence au moment où la voiture est en place (sans aucune autre action de la part du conducteur) », explique BMW.

En prime, le chargement sans fil offre un autre bénéfice : faciliter les manœuvres pour se garer. Comment ? « Grâce à la connexion WiFi, la communication entre la station de recharge et le véhicule est établie. Un aperçu du véhicule et de son environnement apparaît alors sur l’écran avec des lignes colorées qui guident le conducteur pour se garer. Une icône graphique montre la position correcte pour lancer la recharge par induction. Elle peut dévier jusqu’à sept centimètres sur l’axe longitudinale et jusqu’à quatorze centimètres latéralement ».