Gmail a activé la possibilité de consulter vos mails hors connexion. On vous montre comment l'activer en 3 clics.

C’était l’une des mises à jour attendues de la grande refonte de Gmail entamée par Google depuis fin avril 2018. Il est désormais possible, depuis ce 15 mai 2018, d’activer le mode hors-connexion directement depuis votre boîte mail. Jusqu’ici, ce mode était possible uniquement via une extension Google Chrome.

Il permet d’accéder à vos mails, même lorsque vous n’êtes pas connectés à internet. Seule limite, comme l’explique la page de support de Google : il faut être sous Chrome pour que le mode hors ligne fonctionne.

Pour l’activer en trois clics, voici la marche à suivre.

Allez dans les paramètres Gmail (le petit écrou)

Cliquez sur « Hors connexion »

Cochez la case « activer la messagerie hors connexion »

Vous pouvez ensuite sélectionner la quantité de mails que vous souhaitez télécharger en fonction de la période : 7, 30 ou 90 jours, avec la possibilité de télécharger les pièces jointes. Pour finaliser le mode hors ligne, vous devez choisir entre l’un des deux choix de sécurité : conserver les données hors connexion sur votre ordinateur ou les supprimer quand vous vous déconnectez.

À noter que si vous envoyez des mails pendant que le mode offline est activé, ils seront stockés dans une boîte « outbox » (à l’inverse de inbox) et seront envoyés dès que vous revenez en ligne.

Un mode plus difficile à désactiver qu’à activer

Si vous souhaitez désactiver le mode hors connexion, c’est plus compliqué. Vous devez d’abord décocher la case « activer la messagerie hors connexion », puis aller dans les paramètres avancés de Google Chrome. Vous devrez alors y supprimer les cookies sur toutes les périodes, dans la rubrique « effacer les données de navigation », ce qui vous déconnectera de la plupart des sites pour lesquels vous avez enregistré vos identifiants.