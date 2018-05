Google a décidé d'ouvrir son programme bêta pour Android à d’autres smartphones que ceux figurant dans la gamme Pixel. Sept smartphones ont été annoncés.

Lors de sa conférence annuelle I/O, Google a multiplié les annonces sur ses produits et services. On a ainsi découvert Duplex, un outil capable de prendre des rendez-vous par téléphone en votre nom, la nouvelle version de Google Actualités ou bien Smart Compose, un outil qui va suggérer des phrases entières pendant que vous écrivez un mail, et qui est l’évolution de Smart Reply.

Naturellement, la société américaine est aussi revenue sur Android P, la prochaine version de son système d’exploitation. Nos confrères de FrAndroid ont d’ores et déjà écrit un certain nombre d’articles sur cette future mouture, dont le nom commercial n’a pas encore été dévoilé. Parmi les annonces qu’il convient de retenir, l’accès bêta à Android P a été étendu à des smartphones hors Google.

Android P bêta D’autres modèles pour Android P bêta

Dès à présent, si vous avez l’un des modèles listés ci-après et que nous ne craignez pas de manipuler une mouture d’Android qui est encore en phase de développement — et qui est susceptible d’avoir un fonctionnement, ou plutôt un dysfonctionnement inattendu –, vous pouvez installer Android P en bêta, en plus des terminaux de la gamme Pixel, qui est liée à Google.

Sont donc concernés les terminaux suivants : l’Essential PH‑1, le Nokia 7 Plus, le OnePlus 6, l’Oppo R15 Pro, le Sony Xperia XZ2, le Vivo X21 et le Xiaomi Mi Mix 2S. À ces appareils s’ajoutent quatre téléphones qui issus de la gamme Pixel, à savoir le Pixel, le Pixel XL, le Pixel 2 et le Pixel 2 XL. Bien entendu, cette liste ne préjuge pas des smartphones qui auront droit à Android P lorsque l’OS sera fin prêt.

Il est à noter que le choix de ces smartphones ne s’est pas fait par hasard. Ces sept mobiles sont ceux qui répondent aux critères de Treble, un projet de Google qui a pour finalité de rendre l’architecture d’Android plus souple et plus modulaire, afin de simplifier le déploiement des mises à jour. À terme, cela pourrait réduire la fragmentation de l’OS et contribuer à une meilleure sécurisation des terminaux.

Si vous avez une utilisation expérimentée des smartphones et que vous ne craignez pas de mettre les mains dans le cambouis, des liens permettant d’installer Android p en bêta sur son smartphone sont disponibles ci-dessous. Il est recommandé de ne pas se lancer si vous n’êtes pas adepte de la bidouille. Pour vous accompagner, vous pouvez toujours consulter le guide d’installation de FrAndroid.

Liste des smartphones Installer Android P en bêta