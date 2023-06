La prochaine mise à jour d’Android prévoit une nouvelle option pour préserver un peu plus la batterie des smartphones.

Lors de sa présentation à la conférence Google I/O, mi-mai, Android 14 peinait à marquer les esprits avec une annonce forte. Les nouveautés présentées étaient quelque peu accessoires — un fond d’écran avec des emojis –, signe d’une certaine maturité du système d’exploitation. Il devient difficile de trouver quelque chose de très innovant à ajouter, tant l’O.S. a déjà bien grandi.

Depuis, l’entreprise américaine a sorti deux autres branches actualisées d’Android 14 — la bêta 2, juste après la conférence, et la bêta 3, lancée le 7 juin 2023. Et c’est cette dernière mise à jour qui inclut un nouvel utilitaire de gestion de la batterie, qui doit un peu moins la solliciter dans certaines circonstances. L’utilitaire a été repéré par Android-Police et relayé par Frandroid.

Un assombrissement de l’écran

Le stratagème de Google consiste à assombrir légèrement l’écran, en utilisant une sorte d’affichage qui se rapproche du mode sombre. Les icônes sont obscurcies et une teinte assombrie est appliquée sur l’ensemble de l’écran. Sur le papier, il s’agit de limiter la luminosité de l’écran et l’emploi de couleurs claires, qui peuvent avoir une incidence négative sur l’autonomie.

Les gains espérés en autonomie sont incertains. Seule, cette option ne risque pas de suffire pour faire vraiment la différence au quotidien. Cependant, l’utilisation de ce réglage avec d’autres options de préservation de la batterie est susceptible de prolonger assez la durée de vie du smartphone — cela fait plusieurs années que Google cherche à étendre l’efficacité de la batterie.

En la matière, Android profite aussi du développement de certaines technologies d’affichage, comme l’OLED. Ce type d’écran est moins énergivore qu’un écran LED, du fait de la manière dont la lumière est émise. C’est pour cela que le mode sombre se combine bien avec l’OLED. Et c’est ce qui explique aussi les écarts d’autonomie entre les smartphones.

Android 14 doit sortir d’ici à la fin de l’année. Plusieurs smartphones sont déjà référencés comme éligibles à cette future mise à jour, comme la plupart des modèles de la gamme Pixel, mais aussi le OnePlus 11, le Nothing Phone, le Realme GT 2 Pro et plusieurs Xiaomi. Plusieurs autres modèles seront également concernés lorsque Android 14 sera fin prêt.

