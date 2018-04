Aujourd'hui, la console rétrogaming Nintendo Classic Mini : Super Nintendo avec 2 manettes de jeux et 21 jeux préinstallés est proposée à 73 euros.

Vous aimeriez vous replonger dans des jeux comme Super Metroid, Donkey Kong Country, Star Fox II ou encore Super Mario World ? Ça tombe bien, la Nintendo Classic Mini : Super Nintendo est disponible pour 73 euros avec 2 manettes incluses et 21 jeux préinstallés.

La SNES mini contient 21 jeux NES dont Zelda : A link to the Past, Final Fantasy VI, Super Castlevania IV et Super Mario Kart. Cette mini console rétrogaming s’utilise sur télévision grâce au câble HDMI inclus. Deux manettes officielles sont également incluses avec la console.

Une fonction intégrée à la console permet de revenir 5 minutes en arrière par rapport à la dernière sauvegarde. Il est également possible de personnaliser l’affichage avec des cadres qu’on peut appliquer autour des jeux.

Pourquoi on aime cette console ?

Les 21 jeux qui sont préinstallés

L’affichage du jeu qui peut se personnaliser

C’est un must have pour celles et ceux qui ne veulent pas jouer à Fortnite

Elle est disponible pour 73 euros sur Amazon.

