[Deal du jour] La période de Noël est souvent le moment propice pour acheter une nouvelle console et des jeux. C’est aussi le moment où des offres intéressantes apparaissent sur les sites, comme ici avec Carrefour et la Switch OLED.

C’est quoi, l’offre Switch et Mario ?

Carrefour crédite 50 € sur votre carte de fidélité pour l’achat d’une Switch OLED Édition Mario d’une valeur de 310,95 €, et du jeu Super Mario Bros. Wonder en version physique, au prix de 44,49 €. Pour profiter de l’offre, il suffit d’ajouter les deux produits à votre panier.

C’est quoi, cette Switch OLED aux couleurs de Mario ?

La Switch OLED, sortie en 2021, est le modèle haut de gamme de la console de Nintendo. Les différences entre la Switch OLED et la Switch restent minimes mais suffisamment présentes pour rendre l’expérience plus agréable. Le design et les performances sont les mêmes que la Switch classique, en dehors de meilleures finitions et de boutons mieux intégrés. Elle possède simplement un nouvel écran de 7 pouces qui embarque la technologie OLED, d’un port Ethernet, et d’une double capacité de stockage. L’image est plus lumineuse, et gagne en netteté et en contraste, et la visibilité est améliorée. Le modèle OLED est parfait pour une utilisation hybride, avec un écran qui se prête bien au mode portable.

Cette édition estampillée Mario aborde la couleur rouge du plombier moustachu sur son dock et ses Joy-Con.

Super Mario Bros. Wonder // Source : Nintendo

Et ce nouveau Mario, il vaut quoi ?

Comme d’habitude, l’histoire de ce nouveau Mario est prétexte à une aventure divertissante et colorée, dans un univers familier. Super Mario Bros. Wonder vous laisse la liberté d’arpenter de nouveaux mondes comme bon vous semble. Moins cloisonné que les épisodes précédents, ce nouveau jeu de la saga apporte une touche de liberté agréable. Les niveaux se parcourent rapidement, mais recèlent de secrets et de zone bonus qui donnent envie de les explorer.

L’ajout des fleurs prodiges, qui vous permettent de vous équiper de costumes spéciaux, ou de vous transformer en animal, est une nouveauté rafraîchissante qui dynamise la formule. Le jeu est jouable jusqu’à quatre joueurs.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.