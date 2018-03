Genesis, segment premium d'Hyundai, est venu au salon automobile de New York avec l'Essentia Concept dans ses valises. Une GT électrique, sa première, misant sur l'élégance.

Le salon automobile de New York ouvre ses portes et celles, en papillon, du Essentia Concept de Genesis pourront s’ouvrir silencieusement avec de la reconnaissance faciale ou à empreinte digitale. Ce n’est pas ce qu’il y a à retenir de ce prototype imaginé par la marque de luxe d’Hyundai mais cela donne le la du reste : ce coupé GT 100 % électrique s’apparente à un mariage de plusieurs éléments esthétiques distinctifs de demain.

On retiendra par exemple cette bulle transparente recouvrant le capot et l’habitacle. « En tant que constructeur automobile de luxe, nous avons cette obligation de créer des objets de désir, faisant naître la passion et l’inspiration en soulignant notre culture tout en allant plus loin en termes de technologie et de connectivité », explique Manfred Fitzgerald, patron de la marque.

« Élégance athlétique »

Du coup, ce Essentia Concept ne ressemble à aucune autre voiture. Elle repose sur la philosophie « Élégance athlétique », un paradigme qui mise sur la beauté des lignes et la performance d’un véhicule qui en a sous le capot. À ce sujet, Genesis assure que son bolide peut avaler le 0 à 100 km/h en trois secondes, une accélération résultant de l’association de plusieurs moteurs électriques.

Mais c’est bien davantage le look de l’Essentia Concept qui impressionne et sur lequel Genesis communique énormément, tout fier du résultat qu’il est. Reposant sur une monocoque légère en fibre de carbone, le prototype se distingue par un nez aérodynamiquement travaillé et accompagné d’entrées d’air appuyées : il est aussi beau qu’efficient. Le toit rappelant une bulle, qui se prolonge sur le capot pour laisser apparaître certains éléments mécaniques (comme les suspensions), fait très futuriste.

Le tout est souligné par la technologie d’éclairage Genesis Quad Lights, ajoutant quelques fines touches de lumière çà et là pour une signature visuelle autant marquée qu’intégrée.

Avec un habitacle aussi exposé, Genesis se devait de soigner également l’intérieur. On retrouve donc cette notion d’élégance affirmée jusque dans les moindres détails, en l’occurrence des selleries en cuir cognac, un choix de matériaux haut de gamme (aluminium poli, fibre de carbone) et, même, des effets d’optique 3D. Pour la technologie, Genesis a installé un écran de huit pouces renseignant sur les informations essentielles lors de la conduite. « Essentia maximise la relation entre la voiture et le pilote, réduisant le sentiment désordre en se focalisant sur des détails parfaitement exécutés » indique Genesis.