Tout juste sorti, le Galaxy S9 bénéficie déjà d'une belle promotion : le smartphone est disponible sur eBay pour 669 euros au lieu de 859 euros.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Vous avez suivi l’annonce du Galaxy S9 au MWC 2018 et avez été séduits par ce nouveau flagship ? Sachez que vous n’aurez pas à attendre plusieurs semaines pour bénéficier d’une promotion sur celui-ci. Il est dès aujourd’hui disponible sur eBay pour 669 euros au lieu de 859 euros.

Le Galaxy S9, que nous avons eu l’occasion de prendre en main, embarque un écran Super AMOLED de 5,8 pouces, un SoC Exynos 9810, 4 Go de mémoire vive, 64 Go de stockage, un capteur frontal de 8 mégapixels, un capteur dorsal de 12 mégapixels et une batterie de 3000 mAh. Il est dual SIM et dispose d’une compatibilité totale avec les bandes 4G françaises.

Pourquoi nous vous recommandons ce smartphone ?

Son capteur photo dorsal est top

Il embarque le tout dernier SoC produit par Samsung

Son écran est excellent

Il est disponible à 669 euros sur eBay.

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.