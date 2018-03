Positionné à un tarif très élevé sur le segment des enceintes connectées, le HomePod pourrait s'accompagner d'un modèle moins onéreux. Et moins performant.

Le HomePod n’est toujours pas sorti chez nous mais, déjà, on a vent d’une possible intention d’Apple de lancer un autre modèle dès cette année. Pas de quoi effrayer les early-adopters exigeants, néanmoins, puisqu’il s’agirait tout simplement d’une enceinte proposée à un prix plus bas, donc possiblement moins performante. Vendu 349 dollars, le HomePod est effectivement plus cher que les les solutions d’obédience Google Home ou Amazon, un tarif qu’il justifierait, selon les retours de la presse anglo-saxonne, par un rendu audio sans réelle concurrence. Relayée par le blog japonais Mac Otakara, la rumeur nous vient de l’Economic Daily News.

HomePod Mini

Nos confrères évoquent un HomePod proposé dans les 150/200 dollars. Ce serait toujours plus onéreux qu’un Google Home (on trouve cette enceinte connectée à 129 euros) mais la facture apparaîtrait beaucoup moins salée. Pour ce prix, l’objet d’Apple devrait revoir ses mensurations à la baisse et on peut par exemple imaginer que la firme de Cupertino l’appellera HomePod Mini (pour faire face au Google… Mini). Il resterait maintenant à voir l’impact, s’il y en a un, sur le rendu sonore, argument fort du HomePod face à des concurrents qui réussissent beaucoup mieux sur la partie connectée et assistant. Clairement, Siri n’est pas encore un argument de vente.

En tout cas, voir Apple commercialiser une version moins chère d’un produit existant n’a rien d’illogique, ni de nouveau. Il l’a fait par le passé avec les iPhone C puis SE, l’iPad 2017 et devrait bientôt réitérer cette idée d’objets plus abordables avec un futur MacBook Air. Sans oublier la déclinaison un peu moins haut de gamme de l’iPhone X, attendue pour la rentrée prochaine.