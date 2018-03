Résistant toujours à l'appel de la technologie OLED, Samsung propose une gamme de téléviseurs QLED visant à mieux se fondre dans le salon et son écosystème connecté.

En 2018, Samsung veut faire coup double avec ses nouveaux QLED. Refusant de donner de l’argent à son rival LG pour faire comme Sony, Panasonic et Philips, le géant coréen mise toujours sur la technologie LED à « points quantiques » pour offrir une alternative à l’OLED. Pour cette année, Samsung proposera une gamme de quatre entrées : les Q6F (de 49 à 82 pouces), Q7F (de 55 à 75 pouces), Q8F (55 et 65 pouces) et Q9F (de 55 à 75 pouces). La montée offrira une image toujours plus belle, contrastée et lumineuse (un gros plus pour le HDR et le HDR+) mais tous les téléviseurs QLED auront un point commun, à savoir celui de se fondre dans l’environnement physique, de l’utilisateur, et connecté, de la plateforme SmartThings.

Toujours plus d’intégration

« Notre gamme 2018 de téléviseurs […] est conçue pour les utilisateurs qui se soucient de l’esthétique de leur intérieur » annonce Jonghee Han, président de la division écran chez Samsung. Voilà pourquoi les QLED 2018 héritent d’une fonctionnalité baptisée Mode Ambiant. Digne héritier de The Frame, ledit mode permet de mieux intégrer son téléviseur dans une pièce. Que ce soit en le faisant disparaître — ou presque — en affichant une photo reprenant la couleur et le motif du mur situé derrière, ou en le transformant en un centre d’informations utiles quand il est en veille.

« Le Mode Ambiant est par ailleurs capable de détecter la présence d’une personne dans la pièce en se synchronisant avec un signal mobile pour afficher du contenu à l’écran, et s’éteint lorsque la personne quitte la pièce » précise en outre Samsung. Le leitmotiv est clair : en finir avec l’écran noir qui tranche avec le reste.

Bien évidemment, Samsung n’oublie pas de rendre ses futurs téléviseurs, prévus pour fin mars, toujours plus intelligents avec une intégration dans l’écosystème SmartThings et une synchronisation avec son smartphone Galaxy. Soit de quoi piloter ses autres objets connectés — lampes, radiateurs, etc. — directement depuis sa télé. Et avec l’assistant vocal Bixby en prime.