[Deal du Jour] Si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléviseur, ce Samsung avec un bel écran QLED 4K est en promotion. Il profite d’une belle qualité d’image pour les plus cinéphiles, et d’un excellent taux de rafraîchissement pour les amateurs de jeux vidéo.

C’est quoi, la promotion sur ce téléviseur QLED 4K de Samsung ?

Le téléviseur Q80B, QLED 55 pouces, est commercialisé à son lancement au prix de 1 299 €. Habituellement trouvable autour de 900 € sur plusieurs sites revendeurs, Il est en ce moment proposé sur Rue du Commerce au prix de 699,74 €.

C’est quoi, ce téléviseur QLED de Samsung ?

Le téléviseur 55Q80B possède une dalle QLED 4K de 55 pouces, soit une diagonale de 138 cm. La dalle offre une résolution de 3 840 x 2 160 pixels et occupe la majorité de la surface. Le design épuré du Q80B propose des bordures fines. Outre l’image qui occupe la totalité de la dalle, le téléviseur est élégant et trouve facilement sa place dans un salon. Niveau image, l’absence de Dolby Vision est regrettable, mais le téléviseur est compatible avec la norme HDR10+ et propose tout de même une excellente qualité d’image. Le QLED permet de belles images lumineuses et d’excellents contrastes. La luminosité n’est pas aussi parfaite que sur une dalle OLED, mais les préréglages enregistrés (Standard, Cinéma, Jeux Vidéo) vous permettent d’optimiser le tout en fonction du contenu visionné.

Le Q80B est aussi adapté aux jeux vidéo. Notre guide des meilleurs téléviseurs de 2023 vous aidera d’ailleurs à trouver le téléviseur qui vous convient le mieux. Le téléviseur de Samsung est doté de quatre ports HDMI 2.1 pour y brancher les consoles nouvelle génération, et affiche les jeux en 4K, 120 fps, grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz maximum. Les technologies AMD Freesync et VRR apportent la fluidité indispensable et empêchent les déchirures de l’image. La PlayStation 5 et la Xbox Series tourneront donc sans problème.

Si toutefois, seul le cinéma vous intéresse, et que vous pouvez faire quelques concessions sur le taux de rafraîchissement ou l’image, notamment la luminosité, le modèle en dessous est aussi en promotion. Le Q60B 55 pouces est en ce moment vendu sur Rue du Commerce au prix de 589 €.

Ce téléviseur Samsung est-il une bonne affaire ?

C’est même une excellente affaire à moins de 700 €. Malheureusement, au rang des points négatifs figurent les haut-parleurs. Ces derniers sont installés autour de la dalle et font un travail correct, avec une bonne spatialisation. Ils s’accompagnent du Dolby Atmos, pour un son plus immersif. Néanmoins, une barre de son ne sera pas de trop pour apporter un effet surround plus convaincant, et des basses plus amples.

L’OS maison TizenOS habille les menus du téléviseur de Samsung. Sans être le meilleur OS sur le marché, il a le mérite de faire correctement son travail et propose de nombreuses fonctionnalités. Les applications habituelles et les services de SVOD tournent sans problème, et la navigation dans l’interface est claire et plutôt intuitive. TizenOS est compatible avec Alexa d’Amazon et Google Assistant. Vous pourrez contrôler le téléviseur au son de votre voix. Enfin, niveau connectiques, en plus des quatre ports HDMI 2.1, deux ports USB 2.0, et une sortie optique sont présents. Notez que le Q80B est compatible Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 5.

