Naguère exclusivité des téléphones Pixel, Google Lens se déploie en ce moment même sur les autres appareils Android via Google Photos. Mais également sur les iPhone.

Mise à jour du 16 mars 2018 : Google a officialisé l’arrivée de Google Lens sur iOS. Le géant américain précise qu’il faut la version 3.15 de son application Google Photos pour en profiter.

Starting today and rolling out over the next week, those of you on iOS can try the preview of Google Lens to quickly take action from a photo or discover more about the world around you. Make sure you have the latest version (3.15) of the app.https://t.co/Ni6MwEh1bu pic.twitter.com/UyIkwAP3i9

— Google Photos (@googlephotos) March 15, 2018