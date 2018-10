En 2018, votre smartphone se recharge peut-être sans fil, probablement au standard Qi. Entre les iPhone XS, XS Max, Pixel 3, Pixel 3 XL, et ceux des marques sous Android comme les Samsung Galaxy, vous avez le choix pour vous débarrasser de vos câbles. Encore faut-il choisir une bonne station de charge sans fil. On vous guide.

Cela fait quelques années que la charge sans fil existe, mais jusqu’à la fin de l’année 2017, le marché était un peu confus. Comme souvent, nous nous sommes retrouvés au cœur d’une guerre technologique fondée sur des oppositions entre plusieurs standards qui tentaient de remporter le plus de parts de marché possibles pour s’imposer. Aujourd’hui, c’est à peu près clair, la charge sans fil au standard Qi a gagné, adoptée notamment par Apple, et les formats propriétaires ou les concurrents vont petit à petit disparaître — on l’espère en tout cas.

Nous avons pris en compte dans ce guide plusieurs paramètres, mais l’essentiel étant d’avoir des produits de qualité, durables et qui permettent de prévoir l’avenir. De plus, la fin de l’année 2018 a vu de nouvelles références émerger, compatibles naturellement avec un grand nombres de smartphones qui se sont mis au standard Qi.

Le stand Anker — 30 €

Anker de rocker

Oui, vous le savez, côté recharge, on aime bien les produits Anker. Un iPhone XS s’accommode très bien d’un chargeur sans fil au format « dock », dans la mesure où il permet de déverrouiller Face ID sans avoir à lever le smartphone de son stand.

La marque a sorti un modèle plus musclé au premier trimestre 2018 que son premier modèle du genre, ce qui en fait une bonne piste de départ qui ne coûtera pas un bras. Il se monnaie effectivement à 29 € sur Amazon. Faites attention à ne pas acheter la version 5w, présentée comme un « Choix Amazon ».

Compatible charge 7,5 w.

Google Pixel Stand — 80 €

Stand by me

Cela ne vous picote pas dans la nuque de mélanger un produit Apple et un produit Google ? Parfait, on ne va pas vous mentir : le Pixel Stand est peut-être le stand de recharge idéal pour les iPhone compatibles charge sans fil. Blanc immaculé, hyper bien balancé, élégant et moins encombrant que la solution de Logitech, le Pixel Stand a tout pour plaire.

Et dès qu’on l’a posé sur notre bureau, on a évidemment mis un iPhone dessus… parfaitement compatible. Vous perdrez seulement ce qui fait la différence de prix avec les autres stands : un Pixel 3 installé dessus devient une sorte de Google Home avec un écran, ce que ne propose pas l’iPhone. C’est donc un poil cher, mais terriblement chouette.

Compatible charge 10 w.

Pour un iPhone 8 ou un Pixel 3 Pour un iPhone 8 ou un Pixel 3

Google Pixel Stand — 80 €

C'est encore moi !

Le Pixel Stand est évidemment le meilleur ami des Pixel 3 de Google. Comme nous l’avons déjà évoqué, ce stand a tout pour plaire et convertira en plus un Pixel 3 en Google Home avec écran. Il permet également de déclencher une fonctionnalité « aube artificielle » pour vous réveiller en douceur ou encore, de servir de cadre numérique. Bref, c’est un must-have… qui fonctionnera aussi à merveille avec un iPhone 8, pile à la bonne taille.

Compatible charge 10 w.

Belkin Boost Up — Cher ou beau

Joli en blanc

Belkin est idiot. On passe des heures à vous chercher un chargeur élégant pour l’un des iPhone au design des plus réussis depuis longtemps, surtout en crème avec le devant blanc, on croit avoir trouvé et… Belkin a un design différent selon la puissance du pad. Le pad 7,5 w à 60 € est très joli, avec son blanc mat et conviendra pour charger un iPhone de dernière génération à la vitesse maximale possible.

En revanche, si vous voulez prévoir l’avenir et opter pour le modèle 15 w qui ne coûte que quelques euros de plus… vous aurez un pad noir et métal franchement moche. À vous de voir ce que vous préférez : les deux sont de très bonne qualité.

Compatible charge 7,5 w.

Pour un Samsung Galaxy Pour un Samsung Galaxy (S8, Note 8, S9, Note 9)

Stand de recharge sans fil Samsung — 40 €

L'officiel

Samsung a fait un stand de recharge sans fil pour sa gamme Galaxy. Il est plutôt bon malgré son assemblage de normes étrange, avec des finitions haut de gamme et un petit coussinet rembourré qui vous permettra de ne pas abîmer votre précieux smartphone. En plus, il s’incline ou se pose à plat. Il est évidemment compatible avec toute la gamme Galaxy de dernière génération, Note 9 ou S9. Si vous vous posez la question : oui, vous pouvez recharger un iPhone avec. Cela dit, selon la coque que vous mettrez, le smartphone d’Apple pourrait ne pas être le plus confortable.

Attention : l’original coûte une quarantaine d’euros et se trouve derrière ce lien. Les contrefaçons disponibles sur Amazon n’ont pas été testées par Numerama : elles sortent peut-être de la même usine, mais n’ont pas été testées par nos soins.

Le moins cher possible Le moins cher possible

Spigen Ultra-Mince — 12 €

Smol iz biotiful

Si vous cherchez simplement un chargeur sans fil au prix le plus bas possible et que la vitesse de charge ne vous dérange pas trop, la plaque Spigen fait le strict minimum, mais le fait plutôt bien. Nous avons équipé quelques bureaux avec, en blanc ou en noir, et elle charge, à un rythme plutôt lent (mais plus rapidement qu’une journée de travail complète), les différents smartphones compatibles Qi, iPhone et Samsung Galaxy compris. À 12 €, cela ne se refuse pas.