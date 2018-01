Durant le CES 2018, Byton a levé le voile sur un concept de SUV 100 % électrique ultra connecté et dont la commercialisation est attendue pour 2019.

« La voiture électrique la plus avancée du marché en 2019 » : Byton se projette déjà l’année prochaine à l’occasion du CES 2018. La start-up chinoise, fondée par d’anciens de chez Tesla, BMW ou encore Nissan, et soutenue notamment par le conglomérat Tencent, a présenté sa vision de la voiture du future.

Elle prend la forme d’un SUV luxueux 100 % électrique et ultra connecté, pensé comme un véritable salon sur roue. La version commerciale est attendue sur les routes chinoises dès l’année prochaine avant un lancement mondial en 2020.

Un SUV luxueux et connecté

Cette voiture de Byton verra son autonomie grimper jusqu’à 520 kilomètres dans sa configuration la plus capée, équipée de quatre roues motrices et d’un double moteur délivrant une puissance totale de 350 kW. Dans sa version de base, qui sera vendue 45 000 dollars, elle pourra avaler jusqu’à 400 kilomètres en une seule charge. La société précise que la batterie sera en mesure de récupérer 80 % de sa capacité en moins de 30 minutes.

Mais le SUV de Byton étonne surtout dans ses vertus multimédias et connectées. Via une plateforme cloud, il proposera des divertissements à partager à bord sur un imposant écran de 125 x 25 cm soutenu par trois satellites (dont un derrière le volant).

On nous promet une interaction poussée entre l’humain et le véhicule, que ce soit via de la reconnaissance vocale (c’est Alexa qui régale), faciale (pour débloquer le véhicule et ajuster les préférences du conducteur et des passagers) et de mouvements, des contrôles tactiles ou encore de l’identification biométrique. Byton Life se définit ainsi comme une plateforme ouverte et intelligente autorisant de la personnalisation, assurant une connectivité sans faille (compatible 5G) et fournissant des expériences engageantes. Le SUV pourra par exemple reconnaître tout un chacun avec des profils enregistrés sur le cloud.

Naturellement, l’accord avec Amazon ne s’arrêtera pas à Alexa : le géant américain proposera ses contenus vidéos et musicaux.

Après ce SUV, Byton lancera d’autres véhicules, dont un utilitaire, dans la foulée. Ils seront tous équipés pour accueillir de la conduite autonome de niveau 4 le moment venu.