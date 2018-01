Le règne du Ripple à la seconde place du marché des crypto-monnaies serait-il terminé ? L'Ethereum a retrouvé sa médaille d'argent, juste derrière le Bitcoin. La valeur de la crypto-monnaie hybride, qui lui avait ravi sa place, vient en effet de chuter, si l'on en croit le site CoinMarketCap.

En 2017, le Bitcoin semble avoir décroché le titre de crypto-monnaie la plus en vogue – le sujet a probablement été jusqu’à animer plus d’une discussion de repas de Noël. Pourtant, la première monnaie virtuelle, qui vient juste de souffler ses neuf bougies, a été détrônée en termes de performances cette année : c’est le Ripple qui lui a volé la vedette.

Cependant, l’Ethereum n’est pas en reste. La monnaie virtuelle aux « smart contrats » s’est déjà offert en 2017 le luxe de devenir la deuxième plus grosse crypto-monnaie en circulation.

Longtemps précédée uniquement par le Bitcoin, l’Ethereum a été reléguée sur la troisième marche du podium en raison de l’impressionnante percée du Ripple début janvier. Or, ce règne semble avoir été de courte durée, notamment lorsque l’on consulte les informations d’un site de référence.

En effet, la valeur du Ripple a chuté de près de 28 % dans les dernières vingt-quatre heures. De son côté, l’Ethereum a enregistré une plus légère baisse, d’environ 3 % ; à l’heure où ces lignes sont écrites, sa valeur serait proche des 1 080 $.

Cette baisse notable du Ripple pourrait en fait s’expliquer par une décision du site CoinMarketCap.com, considéré comme une référence pour connaître les évolutions du marché des crypto-monnaies. En effet, le site a décidé de ne plus tenir compte des échanges réalisés en Ripples dans les bureaux de change coréens.

C’est en tout cas ce qu’avance David Schwartz, l’un des inventeur du protocole de paiement Ripple sur Twitter. Il invite les internautes à « regarder attentivement les données et ne pas se laisser duper. »

Coinmarketcap's decision to exclude Korean prices from the displayed XRP price made the price appear to drop, likely triggering some panic selling. Look closely at the data and don't be mislead.

— David Schwartz (@JoelKatz) January 8, 2018