Le coût de la cybersécurité personnelle est souvent élevé, avec des formules pouvant approcher la centaine d’euros par an. Alors quand l’antivirus Avast baisse le prix de ses abonnements, il faut en profiter.

Vous avez toujours eu des scrupules à installer un bon antivirus sur votre ordinateur ou votre smartphone, mais les prix vous ont toujours refroidi ? Avast propose en ce moment une très bonne offre sur ses abonnements Premium Security et Ultimate.

Jusqu’au 8 avril 2025, le prix de la première année d’abonnement de deux formules baisse respectivement de 55 et 60 %. Avast Premium Security passe ainsi au prix de 41,88 euros (avec 10 appareils couverts) tandis que la version Ultimate est affichée à 51,48 euros (également avec 10 appareils couverts).

Antivirus Avast : un socle antivirus pour smartphone et ordinateur

Avast est un éditeur de solutions de cybersécurité généreux. Il propose sur son site web une version de base gratuite de son antivirus comprenant le blocage des virus et des logiciels malveillants ainsi qu’une protection contre les ransomwares, qui bloquent les fichiers et les dossiers contre une rançon. Une protection disponible sur tous les appareils, qu’ils soient mobiles ou fixes : Android, iOS, Mac ou Windows sont parfaitement couverts, chacun avec leurs propres protections dédiées.

La version gratuite de l’antivirus Avast est une référence du genre. // Source : Avast

Cette protection antivirus et antimalware est l’une des plus efficaces du marché. Le site de référence de tests d’antivirus allemand AV-Test le certifie comme l’un des meilleurs antivirus du moment, avec un score parfait de 6/6 sur les tests de protection, de performances et d’utilisation. Non seulement l’interface minimale est très simple à prendre en main, mais en plus l’impact sur les performances du système est minime.

Antivirus Avast Premium Security : plus qu’un antivirus

La version Premium Security d’Avast comprend non seulement cette protection antivirus, mais ajoute des outils de cybersécurité en plus. Cette version avancée est ainsi capable de détecter des détournements possibles du réseau Wi-Fi (routeur mal protégé, détournement de DNS, ports ouverts), de vous notifier en cas de navigation sur des sites douteux ou de bloquer des attaques à distance (attaques par force brute ou connexions provenant d’adresses IP malveillantes).

La longue liste des fonctionnalités de protection pour Windows. // Source : Avast

Sur Windows, la liste des fonctionnalités de protection est longue et très pratique. Citons, entre autres :

l’intégration d’un pare-feu renforcé ;

la protection de la webcam contre les espions ;

la fonction Shredder de fichiers pour supprimer de façon permanente les fichiers sensibles ;

la possibilité d’ouvrir des fichiers suspects dans un environnement dédié et sécurisé.

Dernier avantage de la version Premium Security : une seule licence, au prix de 41,88 euros la première année, permet de couvrir jusqu’à 10 appareils en tout. Idéal pour protéger les principaux appareils connectés d’une famille, donc.

Antivirus Avast Ultimate : des outils supplémentaires pour améliorer la confidentialité des données

La version Ultimate d’Avast est la boîte à outils de cybersécurité la plus complète qu’il soit. Elle embarque toutes les fonctionnalités et protection de la version Premium Security, et y ajoute trois outils supplémentaires :

le VPN SecureLine, pour masquer son adresse IP ;

AntiTrack Premium : un bloqueur de trackers capable (notamment) de notifier et bloquer les tentatives de pistages, jusqu’à révéler l’identité des pisteurs ;

Cleanup Premium : un utilitaire pour supprimer les fichiers indésirables et libérer régulièrement de l’espace de stockage.

Jusqu’au 8 avril prochain, le prix de la version Ultimate d’Avast baisse de 55 % et est affiché à 51,48 euros seulement (la réduction est calculée par rapport au prix de renouvellement de 129,99 euros). Cette licence couvre également 10 appareils, fixes comme mobiles.

