Afin d’éviter d’enfreindre une prochaine loi européenne sur la publicité politique, Google a fait le choix de ne plus les diffuser.

Ce jeudi 14 novembre, Google a annoncé vouloir arrêter de diffuser des publicités politiques au sein de l’Union européenne. Coïncidence : Google a été épinglé en France ce vendredi 15 novembre pour avoir laissé passer une communiqué de Marine Le Pen dans la rubrique politique de Google Actualités. Le géant du web met en cause une réglementation qui sera trop complexe à appliquer.

Google arrête avec la publicité politique pour ne pas prendre de risques juridiques

C’est dans un billet de blog que Google a fait son annonce : à partir d’octobre 2025, plus aucune publicité politique ne sera diffusée au sein de l’Union européenne. Ce qui fait que les promotions de sites ou de vidéos sur YouTube, si elles sont considérées comme politiques au sens de la loi européenne, ne seront plus autorisées.

Le moteur de recherche Google. // Source : Canva

L’entreprise met en cause une prochaine loi sur la transparence et le ciblage de la publicité politique, le règlement TTPA, pour Transparence et Ciblage des Publicités Politiques. Il s’agit d’un texte déjà évoqué en 2021 par la Commission européenne, adopté depuis. Selon elle, le texte « définit la publicité politique de manière si large qu’elle pourrait couvrir des publicités liées à un éventail extrêmement large de questions qu’il serait difficile d’identifier de manière fiable à l’échelle. » Google ajoute qu’elle n’a pas à sa disposition de données fiables sur les élections locales dans les différents pays de l’UE.

Qu’est-ce que la TTPA, cette nouvelle loi européenne sur la publicité politique ?

La TTPA est un texte de loi, adopté en mars dernier, qui vise à clarifier et uniformiser les règles qui régissent les publicités à caractère politique dans l’Union européenne. Il exige que les plateformes qui diffusent des publicités identifient leurs clients qui veulent mettre en place des spots politiques, mais aussi le commanditaire et l’élection auquel ils se rapportent. La loi prévoit aussi que les plateformes connaissent les montants payés et les utilisations de ciblages, le tout de manière publique. Des plateformes, comme Google, Facebook ou encore X qui doivent signaler les publicités politiques pour une meilleure transparence auprès de leurs utilisateurs.

Le début des 44 pages du règlement TTPA // Source : Numerama

Par ailleurs, la TTPA interdit à des organisations extérieures à l’Union européenne de financer des publicités politiques dans l’UE jusqu’à trois mois avant un référendum ou une élection. Comme le fait remarquer Le Monde, en France les publicités politiques étaient déjà interdites en période de campagne électorale. Ce qui avait posé quelques problèmes à l’équipe d’Éric Zemmour durant les dernières présidentielles.

Avec cette loi, d’autres plateformes publicitaires pourraient suivre. Les campagnes politiques les moins bien financées souffriront particulièrement de cet arrêt de la publicité et devront reposer sur d’autres méthodes de communication pour se faire connaître. Les partis ne pourront pas passer par les influenceurs, qui sont aussi tenus à beaucoup de transparence.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.