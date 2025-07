Lecture Zen Résumer l'article

Ce n’est pas le premier tweet a atteindre le milliard de vues, mais c’est suffisamment rare pour en parler. On vous explique pourquoi ce court message est devenu si viral en quelques mois sur X (anciennement Twitter).

On sait quels sont les tweets les plus likés et quels sont les tweets les plus retweetés sur X (anciennement Twitter). Mais il n’existe toujours pas de classement des tweets les plus consultés. Et pour cause : c’est Elon Musk qui a rajouté ce compteur en décembre 2022. Des tweets qui atteignent le milliard de vues, il y en a plusieurs : l’histoire s’est répétée tout récemment.

« Share a piece of lore about yourself » : sept mots, 1,2 milliard de vues

C’est le 1er avril que celle qui se fait appeler Moon Dragon a publié un tweet : « Share a piece of lore about yourself », ou « Partagez un morceau de votre histoire ». Le tout accompagné d’un mème représentant un internaute visiblement très intéressé par ce qu’il se passe sur son ordinateur, dans un style « dessin réalisé sur Paint à la main ». Le message est clair : Moon Dragon voulait lire des anecdotes qui sont arrivées aux autres internautes.

Un milliard de vues pour ce tweet // Source : Capture Numerama

Près de quatre mois plus tard, le tweet cumule 11 000 réponses, 203 000 retweets et citations, 153 000 likes et surtout 1,2 milliard de vues. Il est loin des tweets les plus likés ou retweetés, mais fait partie des plus vus. On vous invite à lire les citations, il y a plein d’histoires croustillantes et même certaines qui ont donné des articles sur Numerama. Nous vous avons par exemple raconté l’invention de la fonction qui complète les codes sur iPhone, ou l’histoire autour de l’emoji paella de WhatsApp qui est différent.

Dans ce très populaire tweet, Jack Fields prétend avoir inventé une fonction chez Apple // Source : X

Ce n’est pas la première fois qu’un tweet atteint le milliard de vues. Un tweet de mai 2023 comptabilise aujourd’hui plus de 1,5 milliard de vues. Il reprenait la même mécanique, invitant les internautes à réagir en nommant une bataille historique célèbre (sans rechercher sur Internet). On en trouve un autre, celui de Russo, demandant simplement : « Pouvons-nous amener ce tweet à un milliard de vues ? ». Un tweet qui a effectivement atteint ce palier. Par ailleurs, on ne connaît pas le nombre de vues des tweets publiés avant l’intégration des vues.

Le tweet le plus liké est l’annonce du décès de l’acteur Chadwick Boseman en août 2020, avec 6 millions de likes ; on ignore son nombre d’impressions. Même chose pour le tweet le plus retweeté, celui du milliardaire japonais Yusaku Maezawa, promettant 1 million de yens (environ 5 800 euros) à 100 gagnants tirés au sort parmi les retweets.

Pourquoi un tel succès sur X ?

Comment X compte-t-il les impressions sur chaque tweet ? Sur son site d’assistance, le réseau social explique que « les décomptes des vues vous indiquent le nombre total de fois qu’un post a été vu. ». Tout le monde peut les voir et surtout, « toute personne qui voit votre post est comptée comme une vue, où qu’elle le voit (dans le fil, dans les résultats de recherche, dans les profils) et qu’elle vous suive ou non ». Si un internaute voit un tweet plusieurs fois, alors plusieurs vues seront comptées. Et c’est sans doute ce qui explique le succès de « Share a piece of lore about yourself ».

En citant le tweet, chacun y va de sa petite anecdote croustillante // Source : Capture Numerama

Avec les histoires qui se sont multipliées en retweet, les internautes ont pu voir à de nombreuses reprises le tweet dans les citations qui sont tombées dans leur fil d’actualité. Quant à ceux qui n’avaient pas encore partagé une anecdote, ils ont pu le faire par la suite. Ainsi, le tweet a pris de l’ampleur au fil des mois, augmentant petit à petit son nombre de vues.

Contrairement à ce qu’on pouvait penser il y a plusieurs années, X (ou Twitter) n’est pas que le réseau social où tout va plus vite que sur les autres. Des tweets peuvent aussi être très consultés sur plusieurs mois comme c’est le cas avec celui-ci.

