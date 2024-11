Lecture Zen Résumer l'article

Un mois seul, dans le noir : de quoi « péter un câble » ? Très probablement. L’expérience du streamer Norme le montre, après 560 heures de live, non-stop.

Le 16 octobre dernier, le streamer Norme s’est lancé dans un défi : passer 30 jours seul, complètement dans le noir. Il a déjà passé plus de 500 heures en isolement, non sans difficultés.

30 jours d’isolement total : ça fait quoi ?

Ce 16 octobre, le streamer Norme a lancé un live, « 1 mois d’isolement sans lumière », pour voir « s’il allait devenir fou ». Il lui reste 8 jours à tenir, soit un peu moins de 200 heures. Qu’est-ce qu’il fait durant ce live ? Pas grand-chose en vérité. On le voit faire les cent pas, parler « tout seul » à lui-même ou à sa communauté. Il faut reconnaître qu’il n’y a rien à faire, comme en témoigne la pièce dans laquelle il est : quatre murs, peu de place et simplement un matelas sur le sol. Depuis le début du live sur YouTube, un énorme trou s’est formé dans un mur et on devine pourquoi.

Et dans le tchat du live, des viewers dispersés en deux camps : celui qui s’inquiète de son état mental et physique, l’encourageant à arrêter et celui qui l’enhardit à continuer pour aller au bout. Des messages qui peuvent être lus à voix-haute et que le streamer peut entendre.

D’ailleurs, les viewers peuvent faire des dons à Norme qui déclenchent certaines actions de sa part. Pour 5 dollars, il fait le poirier, pour 10 dollars, il reçoit de la nourriture, pour 20 dollars, il porte une camisole de force pendant 15 minutes et pour 50 dollars, il met du ruban adhésif sur sa bouche pendant une heure.

YouTube Streamer "Norme" is attempting to stay in solitary for a FULL MONTH with no light



Il y a bel et bien de quoi s’inquiéter sur la santé mentale de Norme. Dexerto rapporte qu’au cinquième jour, le streamer a parlé d’« extraterrestres intergalactiques ». Le douzième jour, il est même tombé parterre, en disant : « Je vais peut-être arrêter. Je suis honnêtement sur le point d’arrêter. » Un peu avant les 500 heures de direct, on le voit crier, prendre un piano en plastique et tenter de se le fracasser sur le crâne. Au moins, on le voit parfois quitter la pièce, probablement pour manger ou aller aux toilettes.

Norme et sa recette pour faire un maximum de vues

Ce vidéaste n’en est pas à son coup d’essai pour avoir le plus de succès sur YouTube. Comme le rappelle FastCompany, il revendique ne pas avoir cligné des yeux pendant 2 heures et 6 minutes, et même avoir mangé un cactus. Autre challenge qui l’a poussé dans ses retranchements : tenir le plus longtemps possible éveillé, et même tenter de battre le record du monde. Un record du monde à 453 heures qui n’a pas été battu : Norme a tenu 264 heures, soit 11 jours tout de même.

La pièce dans laquelle Norme vit depuis une vingtaine de jours // Source : Numerama

Son live prouve que Norme est prêt à tout pour « faire des vues » et gagner le plus d’abonnés possible. Pour le moment, son « expérience » ne l’a pas fait décoller : il n’a pas gagné beaucoup d’abonnés depuis le début. Ses vues n’ont augmenté « que » de 25 % sur les 30 derniers jours, comme on peut le constater sur SocialBlade. Ce n’est pas sans rappeler les challenges d’autres vidéastes, qui tentent des expériences parfois dangereuses pour la santé mental et/ou physique afin de créer la vidéo la plus « impressionnante ». En France, on peut citer le succès de CEMCEM, qui regardait des vidéos en boucle pendant 10 heures.

