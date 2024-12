Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] L’enceinte Bluetooth Marshall Kilburn II est un modèle d’enceinte nomade au très beau design. Elle mérite une place dans votre salon, surtout avec son prix réduit.

C’est quoi, la promotion sur cette enceinte de Marshall ?

L’enceinte Marshall Kilburn II est normalement vendue 299,99 €. Elle est en ce moment proposée sur Amazon au prix de 179,99 €.

C’est quoi, cette enceinte de Marshall ?

Les équipements Marshall sont connus pour leur design soigné, avec un look vintage qui imite les fameux baffles et amplis du fabricant. Avec son revêtement en similicuir et sa grille métallique à l’avant, l’enceinte possède bien une identité forte, qui se démarque des styles plus classiques des concurrents. Ses dimensions de 180 × 161 × 70 mm pour un poids de 2,5 kg en font un modèle certes un peu imposant, mais qui peut se transporter facilement, notamment grâce à sa poignée bien pratique.

Sur le dessus de l’enceinte, vous retrouverez un panneau de contrôle pour gérer le volume des pistes et régler les basses. L’enceinte peut bien sûr se contrôler via Bluetooth 5.0 avec votre smartphone ou votre tablette. Ces derniers sont d’ailleurs essentiels pour contrôler la lecture et la mise en pause des pistes. La présence d’une entrée mini-jack 3.5 mm sert à brancher un casque.

Marshall Killburn II // Source : Marshall

À ce prix, cette enceinte est-elle une bonne affaire ?

Si vous recherchez une belle enceinte portable au bon son, alors la Kilburn II vaut le coup à ce prix. Côté audio, avec une puissance de 40 W RMS, le son diffusé est puissant et équilibré. Les basses sont de qualité, et l’ensemble sonne juste la plupart du temps, même à fort volume. La technologie True Stereophonic permet même de diffuser un son à 360° pour un peu plus d’immersion.

Pour ce qui est de l’autonomie, la Marshall Kilburn II tient 20 h en nomade. Notez qu’elle peut aussi se brancher sur secteur.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !