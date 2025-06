Lecture Zen Résumer l'article

Comme OpenAI avec ChatGPT ou Anthopric avec Claude, Mistral se lance également dans un domaine en plein boom dans l’IA générative : les modèles de raisonnement. La startup française en propose deux, sous l’appellation Magistral.

Il fallait s’y attendre. Ces derniers mois, les géants de l’intelligence artificielle générative ont mis au cœur de leurs préoccupations et de leurs discours les modèles de raisonnement. Une tendance que l’on n’avait pas encore observée chez Mistral, la jeune entreprise française spécialisée dans l’IA. Mais ça, c’était avant le 10 juin 2025.

Car c’est à cette date que l’entreprise s’est lancée officiellement dans ce créneau, avec la présentation de son tout premier modèle maison, appelé Magistral. Ce faisant, la startup rejoint des ténors du genre qui ont déjà lancé des produits similaires, comme OpenAI pour ChatGPT, xAI pour Grok Anthropic pour Claude ou bien DeepSeek.

Le principe directeur d’un modèle de raisonnement dans l’IA générative est de lui donner plus de temps pour élaborer sa réponse lorsqu’on lui soumet une requête. Au lieu de produire un résultat presque instantanément, l’IA va effectuer plusieurs étapes de « réflexion » — et que l’on peut voir apparaître au fil des secondes dans le chatbot.

L’application Mistral AI. // Source : Numerama

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Cet allongement du traitement est bénéfique, malgré une vivacité moindre. Ces modèles « ont permis d’augmenter et de déléguer la pensée complexe et la compréhension profonde à l’IA », « améliorant notre capacité à travailler sur des problèmes nécessitant une délibération et une analyse précises, étape par étape », observe Mistral.

D’ailleurs, ajoute l’entreprise, ce n’est pas si différent de la manière dont on raisonne : « La meilleure pensée humaine n’est pas linéaire — elle passe par la logique, la perspicacité, l’incertitude et la découverte. » Et surtout, cette meilleure pensée n’est pas toujours la plus rapide. Elle a parfois besoin de temps pour bien se construire et s’approfondir.

Deux versions de Magistral : Small et Medium

Aujourd’hui, Magistral est proposé en deux variantes : la première, Small, est composé de 24 milliards de paramètres et est un modèle open source, que l’on peut retrouver sur Hugging Face (Magistral-Small-2506). Quant à la seconde, elle s’appelle Medium et peut être exploitée via le chatbot Le Chat ou bien via l’API de Mistral.

Pour aller plus loin Comment essayer Le Chat, le ChatGPT français de Mistral ?

Selon Mistral, outre ses facultés de réflexion incluant de « longues chaînes de raisonnement avant de fournir une réponse », ses modèles gèrent des dizaines de langues, dont le français et l’anglais.

Il existe aussi une option qui permet d’accélérer la rapidité de la génération des réponses, jusqu’à 10 fois plus vite (Flash Answers), mais on ne peut s’en servir qu’à trois reprises chaque jour (pour la version gratuite de Le Chat). Selon Mistral, ce mode a l’avantage de ne pas dégrader la qualité des réponses — sinon, il perdrait en intérêt.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Aux yeux de Mistral, Magistral a surtout de l’intérêt pour « la recherche, la planification stratégique, l’optimisation opérationnelle et la prise de décision fondée sur des données — qu’il s’agisse d’évaluer les risques et de modéliser avec de multiples facteurs, ou de calculer les fenêtres de livraison optimales en fonction des contraintes ».

Magistral constitue le dernier lancement à date chez Mistral, avec plusieurs produits dévoilés depuis le début de l’année.

Citons Small 3, pour réagir à DeepSeek, Saba, son modèle linguistique régional spécialisé, OCR pour l’extraction de texte, Small 3.1 pour un usage local, la version d’entreprise du Chat, Medium 3, Destral, un agent pour faire du développement logiciel, ou bien Codestral et Mistral Code, des outils qui s’adressent à un public d’informaticiens.

Pour aller plus loin 23 alternatives gratuites à ChatGPT en 2025

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama