Revolut a annoncé lancer ses propres distributeurs automatiques de billets en Espagne. La néobanque veut réinventer les DAB, mélangeant monnaie réelle et monnaie virtuelle, toujours autour de son application.

Il peut paraître saugrenu pour une néobanque, donc numérique, de lancer des distributeurs automatiques de billets, donc physiques. C’est pourtant le pari de Revolut, qui a indiqué déployer 50 DAB en Espagne, répartis entre Madrid et Barcelone, ce jeudi 5 juin 2025.

En quoi les distributeurs de billets de Revolut sont-ils différents des autres ?

Revolut tente de jeter un pavé dans la mare : « Les distributeurs automatiques de billets n’ont guère évolué et continuent de présenter des interfaces peu pratiques, des frais cachés, des taux de change défavorables. » Le distributeur Revolut permet lui aussi de retirer des billets, évidemment, mais sans forcément de carte bancaire : le téléphone peut suffire.

On peut aussi consulter son solde restant (également consultable depuis l’application) et même récupérer une carte bancaire physique. Autre fonction bien pratique : la traduction. Les distributeurs classiques proposent quelques langues, la fintech souhaite en proposer bien plus : brésilien, bulgare, croate, tchèque, danois, néerlandais, anglais, français, allemand, grec, hongrois, italien, letton, japonais, lituanien, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, espagnol, suédois.

Celles et ceux qui ne sont pas clients Revolut vont aussi pouvoir en profiter

La néobanque insiste sur le fait que pour les touristes, ces distributeurs permettent de profiter de taux de change compétitifs, les mêmes que dans l’application. Ses utilisateurs pourront ainsi retirer de l’argent « moyennant des frais compétitifs ». Même chose pour ceux qui ne sont pas clients Revolut : ils pourront profiter de frais de change moins élevés que dans les autres distributeurs. Il y aura quand même les frais de retrait de leur banque, mais pas les frais de change.

Une carte Revolut. // Source : Revolut

L’intérêt pour Revolut, c’est de permettre à ces personnes de créer un compte Revolut en quelques minutes, directement depuis le distributeur. Elles pourront ensuite retirer une carte bancaire physique sur place, sans attendre.

Comme les autres banques, Revolut va avoir des distributeurs de billets (en Espagne)

Revolut va tester les distributeurs automatiques de billets en Espagne, avec 50 unités réparties entre Madrid et Barcelone dans les prochaines semaines. À terme, d’autres villes seront équipées, comme Valence ou Malaga, pour un total de 200 distributeurs. Ils seront évidemment placés dans des endroits stratégiques, c’est-à-dire les lieux les plus fréquentés, et les utilisateurs pourront les trouver via l’application Revolut.

La néobanque explique le choix de l’Espagne puisqu’il s’agit d’une « des économies les plus dépendantes de l’argent liquide en Europe, celui-ci représentant plus de 60% des paiements aux points de vente selon la Banque d’Espagne », écrit Revolut. D’autant plus que dans le pays, Revolut compte près de 5 millions de clients. Dès l’année prochaine, Revolut compte étendre ses distributeurs à d’autres pays européens.

