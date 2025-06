Lecture Zen Résumer l'article

Sur son blog, Sebastiaan de With, ex-designer chez Apple désormais en charge des applications de Lux (Halide, Spectre, Kino), imagine à quoi pourrait ressembler la prochaine mise à jour d’iOS en se basant sur les rumeurs et les évolutions récentes. En raison de ses connaissances sur la marque, il s’agit sans doute des prédictions les plus cohérentes.

Lors de la WWDC du 9 juin 2025, verra-t-on un retour modernisé d’Aqua, l’ancienne interface graphique de Mac OS X ? Selon les rumeurs, Apple s’apprête à changer le design de tous ses systèmes d’exploitation. La marque en profiterait pour modifier sa manière de les numéroter, en passant directement à iOS 26, macOS 26 et tvOS 26, en référence à l’année 2026.

À quoi ressemblera iOS 26 ? Depuis des mois, les rumeurs se multiplient. Toutes s’accordent sur le fait qu’Apple s’apprête à rapprocher ses systèmes historiques de visionOS, le système du Vision Pro. Mais jusqu’où ira la marque avec la transparence et la 3D, après des années de « flat design » sans relief ?

Le développeur de Halide imagine son propre iOS 26

Sur les réseaux sociaux, on tombe facilement sur des rendus d’iOS 26 (ou iOS 19). De nombreux internautes s’amusent à mettre l’interface de visionOS sur iPhone, en se basant sur les rumeurs. Tous ont la fâcheuse tendance d’aller trop loin, en imaginant qu’Apple ne fera pas de distinction entre un smartphone avec un écran 2D et un casque de réalité virtuelle.

C’est ici qu’intervient Sebastiaan de With. Le designer, que Numerama a pu rencontrer en décembre 2024 lors des App Store Awards, est un ancien d’Apple. Il a publié le 3 juin un long article de blog sur l’évolution du design chez Apple, en revenant sur les différentes étapes majeures d’iOS. La dernière partie de son article est dédiée au futur : Sebastiaan de With imagine à quoi va ressembler iOS 26.

Les barres de navigation d’iOS 26 seront-elles transparentes ? // Source : Lux

Dans son article, Sebastiaan de With se dit excité par la WWDC. Après la révolution iOS 7 en 2013, Apple s’apprête enfin à faire changer les choses. Lui rêve de voir revenir Aqua, l’ancienne interface transparente de Mac OS X, mais dans une version plus moderne. Il ne croit pas tellement à la piste d’un visionOS dans iOS : l’iPhone n’a pas la profondeur d’un ordinateur spatial. Apple proposera quelque chose de plus subtil selon lui, basé sur les matériaux de l’iPhone. Le verre devrait être à l’honneur, avec des boutons de navigation beaucoup plus transparents.

Adieu le flat design : le designer de Lux pronostique des boutons avec un peu de relief, pour redonner de la vie aux iPhone. // Source : Lux

Autre pronostic de Sebastiaan de With : le designer pense que la barre en bas de l’écran va mourir. Les récents tests d’Apple (notamment avec Photos ou la Dynamic Island) suggèrent que la marque mise désormais sur un design flottant. Il pronostique la mort des cadres virtuels, au profit de boutons qui apparaîtront au milieu d’une fenêtre.

Voilà à quoi pourrait ressembler une barre flottante sur iOS 26. // Source : Lux

Après l’ère du skeuomorphisme (quand iOS imitait le cuir, les microphones et les boussoles) et celle du flat design (de la 2D, des boutons carrés et de la couleur), iOS 26 pourrait revenir à la profondeur selon Sebastiaan de With, avec une interface qui imite des boutons 3D. La majorité de la mise à jour devrait rester conforme à ce qui se fait actuellement, mais avec toujours plus de transparence.

Le mail imaginé par le designer à gauche, celui d’iOS 18 à droite. // Source : Lux

iOS 26 prendra-t-il cette direction ? Réponse le 9 juin, pendant la WWDC. Si Apple venait autant à miser sur le verre pour sa prochaine génération d’interface graphique, on peut imaginer une révolution à venir dans le design de ses produits. Les rumeurs annoncent notamment un iPhone sans bordures d’écran en 2027, qui serait parfaitement adapté à un iOS qui prétend être fait de verre.

Dans toute sa communication sur la WWDC, Apple met en avant des logos transparents avec de la couleur pale. // Source : Apple

Numerama sera en direct de Cupertino pour vous faire vivre la WWDC. Nous vous proposerons divers articles sur les choix d’Apple.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama