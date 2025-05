Lecture Zen Résumer l'article

YouTube va rendre le placement des publicités sur ses vidéos un poil plus intelligent grâce à Gemini. Au risque de frustrer les spectateurs ?

Quand il s’agit de publicité vidéo, vous avez toujours deux points de vue. Le vôtre, celui du spectateur, qui va espérer que la publicité ne gâche pas son expérience, qu’elle sera suffisamment courte ou qu’elle pourra être passée en un clic. Et puis il y a celui de l’annonceur qui veut à peu près tout le contraire : mettre la pub au meilleur moment, exposer le plus longtemps sa marque et surtout, ne pas laisser au spectateur la possibilité de retourner à sa vidéo.

Entre les deux, YouTube a un rôle difficile, car la plateforme doit faire gagner de l’argent à ses partenaires tout en conservant une expérience de visionnage intéressante pour le spectateur — si ce dernier déserte la plateforme, il n’y a plus de revenus à générer. Mais, année après année, la pression publicitaire s’est accentuée — et YouTube s’apprête à faire un pas de plus grâce à l’IA.

Timer la publicité grâce à l’IA // Source : YouTube

Peak Points, une publicité vidéo dopée à l’IA

Le nouveau format publicitaire nommé « Peak Points », ou Points Climax dans la langue de Jul, porte bien son nom. Grâce à Gemini, l’intelligence artificielle de Google, YouTube sera capable de déterminer à quel moment le spectateur est le plus engagé dans une vidéo. Autrement dit, il saura analyser la courbe d’intérêt pour un sujet et, quand il jugera que le spectateur ne reviendra pas en arrière quoi qu’il arrive, désireux de savoir ce qui se passe ensuite, YouTube placera la publicité. Le moment est idéal pour l’annonceur : peu de chance que le spectateur quitte la vidéo.

Pour le spectateur en revanche, cela s’apparentera à ce que la télévision faisait à son âge d’or, quand elle était parfaitement linéaire et le seul moyen de regarder une fiction chez soi : couper la lecture du film ou de la série TV au moment d’un cliffhanger important. Certaines séries étaient même pensées avec ces coupures publicitaires, laissant à des moments précis de l’intrigue la place pour lancer les réclames.

L’expérience n’est pas agréable, mais elle n’est pas, fondamentalement, moins mauvaise que ce qui peut se passer aujourd’hui : une publicité vidéo qui se lance n’importe où au milieu d’une phrase ou au bout d’un certain laps de temps n’a pas plus de sens pour le spectateur et peut-être moins de puissance pour l’annonceur. Avec Peak Points, YouTube donne au moins une raison valable de regarder la publicité : elle donnera accès au moment le plus important de la vidéo.

