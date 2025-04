Spécialiste du stockage, reconnu pour ses NAS, Synology est aussi expert dans la gestion et la protection des données. Un savoir-faire que la société met à disposition des particuliers et des entreprises désireuses de sécuriser leurs données les plus sensibles.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il ne suffit pas de copier des données sur un serveur ou un disque dur externe pour assurer leur protection. Outre les dommages matériels imprévus, qui peuvent mettre en péril n’importe quel support de stockage, il existe aujourd’hui de nombreuses menaces qui pèsent sur les données, et ce, pour les particuliers comme pour les professionnels. Fuites de données, ransomware, phishing et autres attaques du même acabit sont désormais légion.

C’est pour lutter contre toutes ces menaces que Synology a développé un écosystème complet dédié à la sécurisation des données. Une solution autant matérielle que logicielle qui permet de stocker ses données, mais aussi de les gérer et de les protéger en toute indépendance, à l’abri des regards indiscrets et des menaces extérieures. Une solution dont le fer de lance est Hyper Backup.

Le NAS, un espace de stockage privé, sécurisé et entièrement paramétrable

À la base de la stratégie de protection des données développée par Synology se trouve le NAS. Très grossièrement, un NAS (pour Network Attached Storage) est un très (très) gros disque dur externe, connecté directement à internet pour y accéder en ligne, de la même manière qu’un cloud. L’intérêt de ce type de dispositif ? Personne ne peut accéder au contenu d’un NAS sans l’autorisation de son propriétaire. Un avantage certain, en matière de sécurité, par rapport aux services de stockage dans le cloud.

Dans la très grande majorité des cas, le NAS est utilisé par les particuliers et les professionnels pour héberger des fichiers (vidéos, photos, dossiers, etc.) et créer des copies de sécurité, accessibles en cas en pépin. Le NAS permet aussi, très facilement, de créer des backup pour sauvegarder tout le contenu d’un ordinateur ou d’un téléphone et être assuré de retrouver toutes ses données si l’ordinateur ou le téléphone en question est inutilisable.

L’une des grandes forces de Synology en la matière reste son écosystème logiciel pensé pour offrir une expérience aussi simple que complète. Au cœur de ce dispositif, Disk Station Manager (DSM), un programme qui permet non seulement de configurer le NAS, mais également de définir son usage. Car l’autre grande force des NAS de Synology, c’est leur polyvalence.

Besoin de créer un écosystème bureautique pour votre société : Synology Drive permet d’accéder à un client mail (Synology MailPlus), une suite bureautique (Synology Office) ou un outil de messagerie instantanée (Synology Chat). Envie d’installer un système de surveillance ? Aucun problème non plus. Avec Synology Surveillance Station, il suffit de relier quelques caméras IP pour obtenir un véritable PC sécurité bénéficiant des dernières innovations techniques.

Hyper Backup : une stratégie de protection qui repose sur la redondance

Si la polyvalence et la flexibilité sont au cœur de la démarche de Synology, la sécurisation des données reste le véritable point fort du constructeur. Depuis 25 ans maintenant, Synology développe des outils de plus en plus perfectionnés et performants afin de minimiser les risques de pertes ou les compromissions de données. Le résultat ? Une solution de stockage hybride qui repose sur un support physique (le NAS) et un support dématérialisé (le cloud).

L’avantage d’une telle méthode est la redondance des sauvegardes. En disposant les données sur plusieurs supports, les risques de pertes liées aux pannes, aux cybermenaces ou aux erreurs humaines sont réduits de manière significative. C’est pour gérer cette stratégie de protection que Synology a créé Hyper Backup, une application qui permet de piloter en toute simplicité les différents modes de sauvegarde.

Hyper Backup permet de sauvegarder le contenu de votre NAS sur de nombreux supports pour éviter les pertes de données // Source : Synology

Une fois installé et lancé, Hyper Backup permet de créer un backup de votre système Synology sur un support décentralisé (un backup de backup en quelque sorte) à sélectionner parmi de nombreuses possibilités. Il est ainsi possible de créer une sauvegarde sur un disque dur en local, un autre NAS présent sur le réseau ou sur un service cloud comme Google Drive, Dropbox ou bien C2 Storage, la solution maison de Synology.

Afin d’offrir une grande flexibilité dans le processus de sauvegarde, le constructeur a développé de nombreuses fonctionnalités permettant d’ajuster les paramètres d’Hyper Backup pour qu’ils collent au plus près aux besoins de chaque utilisateur. Il est ainsi possible de :

planifier et automatiser le processus de sauvegarde pour créer des backup réguliers de chaque système à protéger ;

créer un système de versionnage des sauvegardes pour garder une trace des modifications de l’état du système, et cela, de manière optimisée pour ne pas affecter les performances ;

définir des niveaux de protection différents en fonction des types de données (paquets de données, LUN ou Logical Unit Number, système entier).

RS4021xs+ : la solution idéale pour les grosses infrastructures

Si un NAS grand public comme le DS224+ est parfait pour assurer la protection des données d’un particulier ou d’une petite entreprise, il n’est aucunement adapté aux besoins de structures plus importantes. Pour les grosses entreprises, mieux vaut se tourner vers un modèle comme le RS4021xs+. Un NAS de type rack doté de 16 baies pour accueillir autant de disques durs et qui offre des performances hors pair (234 000 IOPS en lecture aléatoire 4K et un débit de 6 258 Mo/s en lecture séquentielle).

Le RS4021xs+, un NAS taillé pour la protection des données des grandes entreprises // Source : Synology

Au-delà de ces capacités étendues en matière de traitement de l’information, le RS4021xs+ met toutes les chances de son côté sur le plan de la sécurité. Ce modèle est en effet équipé d’une double alimentation afin de diminuer les risques d’interruption du système en cas de panne de l’une d’elles, ou de débranchage intempestif. Là encore, la redondance est au cœur de la stratégie de protection des données développée par Synology.

Une protection éprouvée pour résister aux ransomware

Capable de diriger facilement les gros volumes de données, les environnements multi-utilisateurs ou les processus gourmands en ressources, le RS4021xs+ a déjà séduit de nombreuses structures. C’est par exemple le cas de la Cité Internationale de la BD et de l’Image qui a adopté ce modèle avec l’Hyper Backup pour assurer la préservation de ses archives numériques. Un fond constitué de scans haute définition de bandes dessinées et de dessins d’artistes renommés dont la protection est capitale pour la poursuite de ses missions quotidiennes.

Grâce à l’infrastructure créée par les équipes de Synology, la Cité Internationale de la BD et de l’Image a pu résister à une cyberattaque d’envergure durant l’été 2024, en résistant à plus de 5 000 tentatives de connexion par seconde.

