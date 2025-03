Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le puissant Pixel 9 Pro est le dernier modèle de smartphone premium de Google. Sorti récemment, il est déjà à un très bon prix grâce à cette promotion.

Avec sa 9ᵉ génération de Pixel, Google s’est fait une place dans la cour des grands, notamment avec le modèle Pro qui n’a rien à envier à l’iPhone 16 et aux autres Galaxy S25. Alors que Free vient tout juste d’annoncer sa compatibilité avec la 5G SA, le modèle profite en même temps d’une belle promotion.

Vendu 1 099 € à sa sortie, le Google Pixel 9 Pro est en ce moment disponible au prix de 749 € sur Amazon, grâce à un coupon appliqué au moment de passer la commande.

C’est quoi, ce smartphone haut de gamme de Google ?

Le Pixel 9 Pro arbore un design épuré et surtout premium, avec un cadre en aluminium recyclé et des lignes gracieuses. Le smartphone offre notamment une prise en main agréable, y compris pour les plus petites mains. Devant, la dalle OLED LTPO de 6,3 pouces, à la résolution QHD+ et au taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, est d’une grande qualité. L’écran est fluide avec une luminosité élevée de 3 000 nits, et consulter le smartphone est toujours agréable.

Le Pixel 9 Pro embarque le processeur maison Google Tensor G4, qui assure une expérience utilisateur optimale. Les tâches du quotidien tournent comme un charme, et vous n’aurez aucun problème avec des applications plus poussées. Néanmoins, il ne faudra pas pousser les graphismes de vos jeux à fond si vous voulez profiter d’une bonne expérience. L’interface personnalisable est toujours appréciable.

L’écran du Pixel 9 Pro est très lumineux // Source : Numerama

À ce prix, le Pixel 9 Pro est une bonne affaire ?

À moins de 850 €, le smartphone de Google est un excellent choix si vous cherchez un modèle qui vous durera quelques belles années. Le Google Pixel 9 Pro brille surtout dans son volet photographie, avec un appareil principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 50 MP, et un zoom optique x5 de 48 MP. L’intelligence artificielle Gemini de Google se charge de sublimer les clichés sans trop les dénaturer. Le smartphone de Google n’en a presque pas besoin, tant les photos sont déjà de qualité, avec un excellent piqué et un niveau de détail incroyable.

Enfin, sa batterie de 4 700 mAh offre une autonomie d’une journée et demie. Comptez 1 h 30 min pour faire le plein de batterie.

Les points à retenir sur le Pixel 9 Pro :

Un écran très lumineux

Un volet photo exceptionnel

Une bonne autonomie

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !