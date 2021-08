Sur iOS 14, et ce depuis iOS 10, vous pouvez moduler vos messages pour les envoyer avec des fonds d'écran animés. Une fonctionnalité qui peut vite devenir pénible, mais comme nous sommes machiavéliques, voici un petit guide pour l'utiliser.

La génération MSN se souvient des wizz. Cette fonctionnalité horrible née dans les laboratoires de R&D les moins avisés de Microsoft faisait vibrer l’écran de la personne wizzée pour appeler son attention. Difficile de trouver une interaction plus intrusive dans le cadre d’une messagerie instantanée, mais c’était tellement too much que le wizz est devenu, pour beaucoup, une vanne au second degré.

Apple a repris, depuis iOS 10, ce genre de concept visuel dans son application Messages. Les modifications du texte sont plutôt jolies et intéressantes en termes de communication à l’ère du numérique (vous pouvez moduler votre texte comme vous moduleriez votre voix), les écrans animés sont plutôt kitsch et obligent votre interlocuteur à les voir en entier.

Cela dit, comme tous les goûts sont dans la nature et que la fonctionnalité est plutôt cachée (personne à la rédaction n’avait remarqué la modification de l’icône qui permet d’y accéder), voici un petit guide pour activer ces options sur vos Messages.

Personnaliser un iMessage dans Messages

Entrez n’importe quel message dans le champ texte.

Au lieu d’appuyer brièvement sur la flèche qui pointe vers le haut, appuyez longuement.

Vous vous retrouverez alors avec le menu des modulations du texte : vous pourrez le rendre voyant, discret ou l’écrire dans une « encre » qu’il faudra gratter pour révéler le message en-dessous. Tremblez, agents de la CIA.

Vous pouvez toucher l'option « Écran » pour accéder aux fameux wizz. Vous aurez le choix, entre autres, entre des ballons, des confettis, des lasers, des feux d'artifice ou une étoile filante.

Appuyez sur la flèche pour valider, et c’est parti !

Notez que votre correspondant doit avoir un produit iOS pour les recevoir et qu’à certaines occasions, l’application Message pourra ajouter toute seule une animation (quand vous souhaitez la bonne année, par exemple).

Entre ces options et les stickers, les emojis, les likes et autres dessins, battements de cœurs ou flammes, on se dit que Messages risque de devenir une application de messagerie très colorée. Apple semble faire confiance à ses utilisateurs pour que l’application ne soit pas trop encombrée…

Article publié initialement le 20 septembre 2016 et mis à jour le 21 août 2021

