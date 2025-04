Lecture Zen Résumer l'article

Le chatbot Grok, développé par xAI, la société d’Elon Musk dédiée à l’intelligence artificielle, reçoit une nouvelle mise à jour. Support élargi des langues pour le mode voix, vision pour détecter des éléments sur une image ou via la caméra… des fonctions avancées, mais réservées à SuperGrok.

Grok 3 devient polyglotte. L’intelligence artificielle générative de xAI, la société spécialisée dans l’IA d’Elon Musk, vient de bénéficier d’une mise à jour qui étend ses fonctionnalités. En particulier, le chatbot est maintenant en mesure de générer des voix en plusieurs langues, au-delà de l’anglais. Le français est supporté.

Un mode vocal en français sur Grok

Dans un message publié le 23 avril 2025 sur X (ex-Twitter), l’un des membres de l’équipe xAI annonce que l’agent conversationnel peut répondre à haute voix en français, turc, espagnol, japonais et hindi — cinq des langues les plus parlées dans le monde. Le nombre total de locuteurs natifs est estimé à un peu plus de 1,1 milliard.

Outre l’audio multilingue, la mise à jour de l’application mobile, qui concerne aussi bien Android et iOS, permet de déployer « Grok Vision ». Il s’agit d’un mode autorisant le chatbot à analyser ce qu’il y a à l’écran ou ce qui est filmé via la caméra du smartphone. Pour l’instant, ce mode n’est accessible que sur iOS. Android sera servi un peu plus tard.

Grok 3 est aussi accessible sur le web, via X. // Source : Capture d’écran

Enfin, dernière évolution de la jeune application mobile — elle n’est sortie qu’au début de l’année –, la possibilité de faire des recherches à la voix et en temps réel. Des fonctions qui veulent rendre l’usage du chatbot encore plus commode, tout en s’alignant sur la concurrence. Google, par exemple, adapte aussi Gemini, son chatbot, à la vision et à la voix.

Reste toutefois un bémol. Si les fonctionnalités de base de Grok ont été rendues gratuites, pour les rendre notamment accessibles à l’ensemble des membres de X, certains services demeurent soumis à un abonnement (sur le réseau social ou via SuperGrok, la solution payante sur l’application mobile). Cela s’applique à certaines des mises à jour du 23 avril.

Ainsi, la recherche à voix haute et en temps réel est réservée à SuperGrok. Idem pour le support multilingue, dont le français. Si vous désirez avoir accès aux fonctionnalités avancées, et échanger avec Grok à voix haute, xAI prévoit une facturation mensuelle (à 33,99 euros) ou annuelle (à 344,99 euros).

