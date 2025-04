Lecture Zen Résumer l'article

Le nouveau modèle d’OpenAI, qui s’appelle o3, dispose d’un module pour analyser des images de manière précise. Des utilisateurs ont réalisé qu’il pouvait retrouver la localisation d’une photo en récoltant de lui-même plusieurs indices.

Le 16 avril, OpenAI lançait o3 et o4-mini, ses deux nouveaux modèles de langage capables d’imiter la réflexion humaine. Ces deux modèles ont été déployés dans ChatGPT pour les abonnés payants (Pro, Plus et Team) et émerveillent les internautes, grâce à leurs incroyables capacités de déduction. En plus de prédire qui sera le prochain pape, les utilisateurs ont découvert un nouvel usage du chatbot : retrouver où a été prise une photo.

Jouer à Geoguessr avec ChatGPT, c’est trop facile

En sélectionnant le modèle o3 dans l’interface de ChatGPT, on peut demander à ce dernier de retrouver l’emplacement d’une photo. C’est grâce à ses capacités d’analyse d’image qu’o3 fait des miracles. Il peut réfléchir en distinguant plusieurs éléments. Par exemple, nous avons lancé une partie de Geoguessr, un jeu où l’on est propulsé dans Google Street View et où l’on doit retrouver où l’on est dans le monde. En prenant une capture d’écran de ce qu’on voit, on peut l’envoyer dans ChatGPT (voire plusieurs captures d’écran).

On peut faire jouer ChatGPT à Geoguessr

Sur cet exemple, ChatGPT a immédiatement reconnu le drapeau du Chili, puis a regardé l’architecture des bâtiments et des infrastructures urbaines, les voitures, etc. Le modèle y arrive au bout de longues minutes : trop long pour en faire un vrai champion de Geoguessr. Mais surtout : il s’est trompé de quelques rues, malheureusement. Mais dans de nombreux cas, ChatGPT arrive à trouver l’origine d’une photo. Une fois des coordonnées GPS estimées, il vérifie ses dires à partir de photos trouvées sur Internet.

On peut suivre tout le cheminement de pensée d’o3 // Source : Numerama

Attention : si vous lui confiez une photo prise avec votre smartphone, il est possible qu’il y ait les coordonnées GPS dans les données EXIF de ladite photo. ChatGPT aura simplement à regarder dedans pour vous en indiquer l’emplacement. Autre élément qui peut biaiser les résultats : si vous lui parlez souvent d’Angers et que vous lui demandez de retrouver l’emplacement d’une photo (que vous avez prise à Angers, sans lui dire), ChatGPT pourra être mis sur la bonne piste grâce à sa « mémoire ». o3 n’est pas fiable à 100% : il lui arrive de tout simplement de se tromper ou d’halluciner, mais il est capable de regarder l’orientation du soleil pour deviner un lieu.

Les internautes s’inquiètent des performances d’o3

Évidemment, la question du doxing, à savoir la diffusion d’informations privées, se pose. Avec la puissance d’o3, n’importe qui pourrait retrouver l’adresse de quelqu’un en demandant à ChatGPT de l’aider. Le tout à partir d’une story Instagram prise de chez soi, d’une photo prise dans un restaurant, etc.

o3 indique ce qu’il fait avec les images // Source : OpenAI

Face aux inquiétudes, OpenAI tente de rassurer, comme elle l’a affirmé à TechCrunch : « Nous avons formé nos modèles à refuser les demandes d’informations privées ou sensibles, ajouté des protections visant à empêcher le modèle d’identifier des personnes privées sur des images, et surveillé activement les abus de nos politiques d’utilisation et pris des mesures en cas de violation. »

