La liste des smartphones compatibles avec Android 16 s’allonge. Après les téléphones de Google, les premiers modèles issus de constructeurs tiers arrivent.

Petit à petit, la liste des smartphones compatibles avec Android 16 s’étoffe. Jusqu’à présent, la prochaine mouture du système d’exploitation mobile de Google n’était ouverte qu’aux téléphones de sa gamme Pixel sortis à partir de 2021 (Pixel 6 et suivants). Cela représentait un total de seize appareils, en incluant le tout récent Pixel 9a.

Cette liste, désormais, s’ouvre aux autres constructeurs. Dans une mise à jour faite à la mi-avril, Google recense sept entreprises ayant commencé à tester Android 16, ainsi qu’une filiale de l’une d’elles. Particularité de ces fabricants : ils sont tous de nationalité chinoise. Aucun constructeur japonais, coréen ou américain n’est listé pour l’instant.

Dans la mesure où Android 16 est encore en gestation, et n’est pas encore prêt pour un déploiement grand public, l’ouverture est limitée à une poignée de modèles — la plupart du temps, un seul téléphone par constructeur. Cela sera évidemment amené à changer lorsque le système d’exploitation aura un degré suffisant de maturité.

La liste est la suivante :

Honor Magic 7 Pro (lire notre test du Magic 7 Pro) ;

Les Vivo X200 Pro et IQOO 13 ;

Lenovo Yoga Tab Plus (c’est une tablette) ;

OnePlus 13 ;

Oppo Find X8 Pro (lire notre test de l’Oppo Find X8 Pro) ;

Realme GT 7 Pro ;

Les Xiaomi 14T Pro et 15.

Une date de sortie d’Android 16 incertaine

Des constructeurs rappellent à toutes fins utiles que les liens et les procédures de téléchargement pour récupérer Android 16 sur ces modèles s’adressent en premier lieu aux développeurs qui veulent contrôler le bon comportement de leurs applications sur le nouvel O.S., entre autres. Cette version bêta d’Android 16 n’est pas adaptée pour le grand public.

Comme le pointe Google dans ses pages, Android 16 est actuellement en pleine phase de stabilisation, avec une bêta 4. Attention, toutefois : tous les fabricants n’utilisent pas la branche la plus récente de l’OS. Des moutures plus anciennes sont parfois proposées, comme la bêta 2, disponible depuis février 2025 et forcément moins aboutie et plus instable.

Selon Google, la bêta 4 et les éventuelles prochaines mises à jour visent à fiabiliser la plateforme. Cette phase va se poursuivre au mois de mai, qui aura d’ailleurs comme point d’orgue la conférence Google I/O les 20 et 21 mai. À cette occasion, le géant du net aura l’occasion de revenir en détail sur Android 16 et de parler de son calendrier de sortie.

