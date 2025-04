Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le TCL 65C89B est un téléviseur polyvalent haut de gamme à la dalle QLED dotée d’un rétroéclairage Mini-LED. Son prix baisse sur la Fnac grâce à une promo et une ODR.

TCL propose de nombreux téléviseurs au rapport qualité-prix souvent imbattable. Le fabricant propose notamment de grands modèles aux bonnes performances, à des prix très concurrentiels. Vous pouvez en ce moment vous procurer un très grand TV de 65 pouces, aussi à l’aise avec le cinéma et les jeux vidéo, pour 750 €.

Le téléviseur QD Mini-LED 65C89B de TCL est commercialisé 1 390 € à sa sortie, puis remisé à 999 € depuis. Il est en ce moment proposé sur le site de La Fnac au prix de 750 €, grâce à une réduction immédiate de 10 % une fois dans le panier et une offre de remboursement de 150 €.

La remise de 10 % est valable jusqu’au 21 avril 2025 inclus, et l’ODR est valable jusqu’au 31 mai 2025 inclus.

C’est quoi, ce téléviseur de LG ?

Le téléviseur 65C89B est un modèle quasi sans bordures, ce qui permet de renforcer grandement l’immersion. Niveau immersion, vous en aurez d’ailleurs pour votre argent puisque sa dalle est d’une diagonale de 165 cm. Il convient d’avoir la place et le recul nécessaires dans votre salon, ainsi que le bon meuble où poser le TV. Notez que son pied central est réglable en hauteur pour optimiser son placement.

La dalle affiche une définition 4K UHD de 3 840 x 2 160 pixels et une luminosité élevée. Elle embarque aussi un système de rétroéclairage Mini-LED qui offre des contrastes appuyés et un rendu des couleurs plus fidèle. Le TV supporte les normes HLG, HDR10, HDR10+ et Dolby Vision IQ, pour des modes d’image Dolby lumineux ou Dolby sombre, en fonction de l’éclairage ambiant de votre pièce. Les formats Dolby Atmos et DTS-X sont présents pour l’audio, mais comme d’habitude, une barre de son ne sera pas de trop pour une meilleure expérience audio.

Google TV // Source : Google

À ce prix, ce TV TCL est-il une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire pour un si grand écran, d’autant plus que le 65C89B est aussi à l’aise avec les jeux vidéo. Il possède plusieurs ports HDMI 2.1 afin de jouer en 4K à 120fps et est doté d’un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz. VRR (Variable Refresh Rate) et ALLM (Auto Low Latency Mode) sont aussi de la partie pour supprimer les déchirures d’écran et réduire la latence.

Enfin, ce téléviseur de TCL utilise le système d’exploitation Google TV pour habiller ses menus. L’ensemble profite d’une bonne fluidité et vous pourrez contrôler le TV à la voix.

Les points à retenir sur le TV 65C89B :

Une grande dalle QLED Mini-LED de 65 pouces

Supporte le HLG, HDR10, HDR10+ et Dolby Vision IQ

144 Hz et des ports HDMI 2.1

