Lecture Zen Résumer l'article

Tout ce que direz sur Facebook pourra servir à entraîner l’IA de Facebook. Voilà en somme ce que Meta, la maison mère du réseau social, prévoit pour l’Europe. L’entreprise désire utiliser les données publiques de ses membres pour entraîner ses modèles d’IA générative. Mais il sera possible de dire non.

Les publications sur Instagram, les statuts sur Facebook, mais aussi les commentaires sous les photos, les légendes qui les accompagnent, ainsi que d’autres données publiques : tout l’amas de texte qu’ont amassé les différents services de Meta va désormais pouvoir servir à entraîner ses systèmes d’intelligence artificielle en Europe.

C’est l’annonce que Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, a passée lundi 14 avril 2025 sur son site officiel. Pour le moment, on ignore précisément à partir de quand cet entraînement débutera : la société américaine indiquant seulement que cela adviendra « bientôt ». Mais, selon Meta, cela vaut le coup, car on aura droit à une IA « plus efficace. »

En plus des interactions publiques qui circulent sur les différents produits de Meta, ce qui inclut également Threads (un concurrent de X), l’entreprise va aussi puiser dans les interactions des internautes avec l’IA de Meta — c’est-à-dire les questions et les requêtes posées, pour perfectionner les modèles et les rendre plus performants au fil du temps.

Meta AI se déploie en Europe

Ce mouvement fait suite à l’arrivée de Meta AI en Europe. Ce chatbot, qui est l’un des nombreux rivaux de ChatGPT dans l’IA générative (GenAI), figure désormais dans les différentes applications du groupe — comme WhatsApp ou Messenger. Vous avez dû voir l’apparition d’une barre de recherche, si vous avez mis à jour l’app ces derniers temps.

L’arrivée de Meta AI dans l’espace européen signe de fait la fin d’un certain argumentaire du géant du net américain, qui prétextait l’impossibilité de sortir son chatbot sur le Vieux Continent à cause de ses règles en IA. Finalement, il apparaît que l’AI Act n’empêchait pas fondamentalement Meta de lancer son produit, et qu’il s’agissait surtout d’une posture.

Source : Meta

L’entreprise considérait qu’il existait une incertitude légale l’empêchant de lancer ses produits et services IA en Europe, et de démarrer l’entraînement de ses grands modèles de langage. Mais un avis rendu en décembre par le Comité européen de la protection des données a relevé l’existence d’un « intérêt légitime », qui lui sert désormais de base légale pour le faire.

3 cas de figure où les données ne seront pas utilisées

Le communiqué du groupe précise toutefois que l’entraînement ne sera pas effectué dans trois cas de figure :

le contenu public partagé par des mineurs (mais quid de ceux qui ont fait croire au réseau social qu’ils étaient majeurs ?) ;

les contenus privés (donc, cela doit exclure les messages privés échangés sur Messenger et WhatsApp, par ailleurs protégés par le chiffrement de bout en bout) ;

les personnes qui déclareront à Meta leur volonté de sortir de ce système, via un formulaire qu’il faudra remplir.

Comment refuser l’entraînement avec ses données ?

« Les personnes basées dans l’UE qui utilisent nos plateformes peuvent choisir de s’opposer à ce que leurs données soient utilisées à des fins d’entraînement », confirme ainsi la société dans son annonce. Pour cela, des notifications seront envoyées via les applications et par mail afin d’alerter les internautes sur cette évolution, et la possibilité d’y échapper.

Les notifications détailleront aussi la nature des données utilisées et en quoi elles serviront à améliorer l’IA de Meta et l’expérience utilisateur. Le groupe américain assure que le formulaire d’objection sera « facile à trouver, à lire et à utiliser » et que celui-ci sera respecté. Sinon, ce n’est pas l’AI Act qui lui posera problème, mais le RGPD.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Votre VPN préféré n'est pas celui que vous croyez Quels sont les meilleurs VPN en 2025 ? Notre comparatif Retrouvez notre comparateur pour choisir le meilleur VPN

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama