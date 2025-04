Lecture Zen Résumer l'article

Dyson a lancé un nouveau sèche-cheveux haut de gamme. Pour 550 €, le Supersonic r combine puissance et légèreté dans un produit qui convainc dès la première utilisation.

J’utilise un sèche-cheveux Dyson depuis le lancement de la toute première version — le Supersonic. J’ai vite été séduit par son design, son confort d’utilisation et son efficacité (chauffe maîtrisée, flux d’air agréable, rendu des cheveux). En 2024, il m’a lâché après quasi neuf ans de bons et loyaux services. J’espérais pouvoir le réparer — à mes frais — mais le SAV Dyson a préféré me donner un bon d’achat pour que je puisse en commander un nouveau.

Mon choix s’est alors porté sur le Supersonic Nural, une nouvelle version plus puissante et évoluée, notamment équipée d’un capteur qui ajuste la température en fonction de la distance entre le sèche-cheveux et le crâne (pour protéger le cuir chevelu). Satisfaction maximale, en dépit d’un design inchangé. En 2025, Dyson revient avec un nouveau modèle, baptisé Supersonic r et, cette fois, la rupture est établie. J’ai eu l’occasion de l’essayer, ainsi que ma chère et tendre.

Il parait que cet embout fait des miracles. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Que vaut le nouveau sèche-cheveux Dyson à 550 € ?

Le Supersonic r n’apparaîtra pas comme une nouveauté totale pour les professionnels du milieu de la coiffure, puisque Dyson leur proposait déjà une version au catalogue. Je l’avais d’ailleurs repéré avant l’annonce de la déclinaison grand public, sans être en mesure de le commander. Le Supersonic r se distingue par sa forme coudée, qui rappelle le début de la lettre « r », lettre qui se prononce « air » (habile pour un sèche-cheveux). Le design est à la fois joli et atypique, avec une belle finition rose céramique.

On a l’impression que le Supersonic r ne pèse rien

Dans le domaine de la tech, « air » renvoie souvent à la notion de légèreté — pensez à l’iPad Air. Et c’est vraiment la caractéristique principale du Supersonic r : il ne pèse que 325 grammes, soit deux fois moins que le Supersonic Nural. C’est une sacrée différence quand on doit manipuler un sèche-cheveux pendant plusieurs minutes afin de réaliser le meilleur brushing de sa vie (ma compagne en témoigne). On a l’impression que le Supersonic r ne pèse rien, ce qui le rend encore plus maniable. Revers de la médaille : il est relié à un immense bloc d’alimentation pourvu d’une prise, ce qui pourrait poser un problème pour le brancher dans un endroit exigu. Ce n’est pas le cas du Supersonic Nural.

Le Dyson Supersonic r est associé à un très, très gros bloc d’alimentation. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Le Supersonic r est livré avec plusieurs embouts aimantés qui s’attachent facilement (il faut forcer un peu pour les détacher). Ils fonctionnent avec la technologie RFID (radio-identification) qui permet de sauvegarder les deux réglages de flux (puissance et température), sachant qu’il y a des pré-réglages enregistrés différents pour chaque embout. Dyson propose deux versions du sèche-cheveux : cheveux bouclés à frisés, ou cheveux raides à ondulés. La dotation en embouts diffère en fonction. Notez que Dyson ne fournit aucune pochette de rangement, alors que le Supersonic r est tout de même proposé à 550 € et qu’on aimerait bien le protéger.

La boîte du Dyson Supersonic r n’est pas fournie. Dommage à ce niveau de prix. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Le Supersonic r s’appuie sur une ergonomie totalement revue, et pas forcément pour le mieux. Le bouton d’alimentation, qui est un slider sur le Supersonic classique, est déporté à l’arrière — comme ceux dédiés aux réglages (qui rappellent un bouton de volume). Il aurait été bien plus commode à l’avant, en tombant naturellement sous l’index. Là, il faut s’en remettre à son pouce, ce qui est moins pratique, d’autant que le bouton ne ressort pas assez pour le retrouver aisément à l’aveugle (pour le coup, le format slider du Supersonic est plus adapté au pouce). À l’avant, le bouton permet de diffuser un air froid. Dyson aurait dû intervertir pour encore plus de confort.

Les boutons du Dyson Supersonic r sont au dos. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Ce petit biais ergonomique ne doit pas faire oublier la qualité première du Supersonic r : sa légèreté déjà évoquée, et qui est vraiment époustouflante avec le sèche-cheveux en main (en prime, le fil semble plus souple et s’enroule moins). Il faut le tester pour le croire. Concernant la puissance, Dyson affirme qu’il est le mieux doté de la gamme. C’est vrai : avec 1 700W en réserve, il dépasse les 1 600W du Supersonic Nural, mais ce n’est pas écrasant non plus. Il faut surtout retenir un point essentiel, à savoir que l’air expulsé sèche rapidement sans donner l’impression de brûler les cheveux. C’est toute la force des produits Supersonic : leur puissance est maîtrisée et, en comparaison, un sèche-cheveux qui soufflera de l’air très chaud vous abimera bien plus les cheveux.

Le Dyson Supersonic r est pourvu de la technologie RFID pour reconnaître les embouts. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Pour pousser le produit un peu plus dans ses retranchements, j’ai demandé à ma compagne, sceptique de nature, de l’essayer sur sa chevelure mi-longue et épaisse. Elle a été plus que séduite, par l’efficacité et la rapidité du séchage (il y a un embout pour ça) d’abord, par la polyvalence ensuite. Elle a pu se lisser les cheveux avec un bel effet brillant sans trop d’effort, sans passer par un produit dédié. Elle a par ailleurs été convaincue de l’effet produit sur toute une journée, car entre être satisfait en sortant de sa salle de bain et le soir en rentrant chez soi, il y a un monde.

En définitive, c’est aussi un grand oui pour elle, même si les 550 € réclamés par Dyson restent une somme importante. On navigue dans le haut de gamme de la coiffure, mais c’est le prix à payer pour un produit efficace, ergonomique, bien fini, technologique et, surtout, soucieux du soin capillaire. Je peux en attester : je sèche mes cheveux depuis près de dix ans avec un produit Dyson, et ils ne sont pas abimés du tout (j’en ai toujours beaucoup, à l’aube de mes 40 ans).

