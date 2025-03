Lecture Zen Résumer l'article

Franchement, la réparabilité des produits, c’est vraiment chouette. Prenez Dyson par exemple. Le week-end passé, j’ai fait le grand nettoyage de mon Dyson V8 acheté fin 2018. Sans aucun outil, l’intégralité de l’aspirateur se démonte pour ne laisser entre nos mains que la partie électronique. Le bac à poussières se lave, les filtres se nettoient et se changent, les accessoires se désassemblent pour être dépoussiérés. En une petite vingtaine de minutes, je me retrouve avec un appareil qui pourrait être remis sur une étagère chez Boulanger.

À un détail près : la batterie. La batterie des Dyson, vous le savez peut-être, est petite et compacte. Comme le constructeur anglais ne peut pas jouer contre la physique, sa batterie est sollicitée par un moteur surpuissant, ce qui la dégrade plutôt vite. Mais Dyson fait fort : la batterie est non seulement amovible en enlevant 3 vis, mais aussi disponible en pièces détachées. Ce qui vous permet de redonner toute sa jeunesse à votre aspirateur.

Aspirateur Dyson V8 en mode canapé // Source : Dyson

Je l’ai changée une première fois début 2022 avec une batterie officielle et j’ai profité de ce grand nettoyage pour changer une nouvelle fois, car l’actuelle montrait des signes de fin de vie. Je le confesse : j’ai un peu triché en achetant une batterie de rechange sur Amazon (elle), auprès d’une marque chinoise bien notée. La couleur n’est pas la bonne, mais c’est une réplique exacte de l’originale, avec en plus, dans le paquet, deux filtres de rechange pour l’aspirateur en cadeau. Pour la moitié du prix de celle vendue par Dyson, je n’ai pas hésité.

En clair, la possibilité d’avoir des pièces de rechange et des objets technologiques durables a fait émerger un marché parallèle de plutôt bonne qualité, tirant les prix vers le bas. Le gagnant, c’est le consommateur : je ne vois pas pourquoi je rachèterai un appareil plusieurs centaines d’euros si je peux le maintenir en vie avec une dépense d’une cinquantaine d’euros tous les trois ans. Et c’est un peu le contrat que je trouve admirable avec Dyson : oui, on paie cher le produit, mais il dure, et s’il vient à faiblir, il est réparable. Me gusta.

RIP Léon, 2019-2025

Vous commencez à me connaître : j’aime les progressions dialectiques. Le moment est donc idéal pour vous conter ma mésaventure du week-end. Profitant de mon élan de motivation, j’ai décidé de nettoyer également mon aspirateur robot, Léon (vous l’avez ?). Il s’agit d’un Ecovacs Deebot 920 de 2019 qui me convient parfaitement, avec ses petites routines de nettoyage qui, si elles n’enlèvent pas complètement la tâche du ménage, permettent de garder un sol clean plus longtemps.

Ecovacs n’est d’ailleurs pas avare de pièces de rechange : rouleaux, pâles, filtres… dans la boîte, on trouve tout ce qu’il faut pour entretenir son appareil. De la même manière, toutes les parties en contact avec la poussière s’enlèvent et se nettoient, avec de petits outils fournis (le cutter pour enlever les cheveux emmêlés dans le rouleau est un banger).

Mais voilà, après avoir terminé l’entretien complet de la bête, que j’ai mis sur le dos le temps de l’opération, il s’est retrouvé avec 15 % de batterie et dans l’incapacité d’aller au-delà. J’ai trouvé ça bizarre et j’ai parcouru le web à la recherche de compères d’infortune. Bingo : c’est une panne connue du Deebot 920. Un thread sur Reddit en parle en long et en large, mais, surtout, n’apporte pas de solution.

Les dessous d’un Deebot d’Ecovacs, avec toutes les pièces démontables : un bon point ! C’est l’intérieur qui pose problème… // Source : Photo Humanoid

Un utilisateur jusqu’au-boutiste est allé au fin fond du problème : ce n’est pas la batterie, qui se change facilement et qu’on trouve sur AliExpress, mais directement le système qui se charge de contrôler la charge qui est fautif. Il se trouve sur la carte mère du Deebot et Ecovacs refuse d’en envoyer une en pièce détachée — propriété intellectuelle, disent-ils. Hors garantie, l’appareil peut être réparé par un tiers (et encore, dans une chaîne américaine…), mais contre plus de 350 dollars. Autrement dit, pas loin d’un appareil neuf, pour une réparation incertaine.

Quand le choix est posé ainsi, je me range malheureusement du côté du consumérisme : je ne vais pas dépenser les trois quarts du prix d’un appareil qui a 6 ans pour tenter de le sauver. Autant attendre les prochaines promotions et en acheter un de dernière génération (spoiler : après l’écriture de cet article, j’ai acheté un Roborock à 219 € en promo). Cela dit, je le regrette beaucoup. Je pense que tous les composants de l’aspirateur robot sont intacts et cela m’ennuie beaucoup de « jeter » un appareil pour un petit défaut, sur une pièce qui doit coûter une vingtaine d’euros maximum.

J’avais été jusqu’au bout pour sauver mon HomePod. Je ne pense pas m’entêter autant pour Léon. RIP.

