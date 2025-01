Lecture Zen Résumer l'article

Pour accompagner ses appareils dédiés aux cheveux (sèche-cheveux, lisseur, styler…), Dyson a lancé des soins capillaires. On les a essayés pendant quelques semaines.

Dyson est une entreprise connue pour ses aspirateurs. Sa maîtrise des technologies liées à l’air lui a peu à peu ouvert la porte d’autres catégories : des ventilateurs aux sèche-cheveux, en passant par les casques audio. La multinationale a même essayé de lancer une voiture 100 % électrique — un rêve de son fondateur, avorté pour des raisons économiques.

Quand Dyson a présenté, en 2016, son premier sèche-cheveux, beaucoup d’observateurs se sont pincés pour vérifier s’il ne s’agissait pas d’un poisson d’avril. Le fait est que, quasiment dix ans plus tard, Dyson propose une gamme complète de produits, du fer à lisser au styler. En 2024, la firme s’est lancé un nouveau défi : proposer des produits coiffants pour une routine complète. Là encore, on a cru à un poisson d’avril — on rappellera juste que Dyson vend aussi des solutions d’éclairage, ce qui prouve que la marque n’est pas toujours là où on l’attend.

Utilisateur — satisfait — d’un sèche-cheveux Dyson depuis son lancement et très soucieux du soin apporté à mes cheveux (courts), j’ai voulu tester ces produits baptisés Chitosan. Et, s’ils ne manquent pas de qualités, force est de reconnaître qu’ils ne sont pas adaptés à mes besoins.

Les produits coiffants Dyson fonctionnnent avec une pompe remplaçable. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Que valent les produits coiffants de Dyson ?

La gamme Chitosan se compose de deux produits distincts, mais complémentaires : une crème de pré-coiffage et un sérum de post-coiffage. Ils sont déclinés en plusieurs versions, qui correspondent à différents types de cheveux (raides, ondulés…). Premier point important à noter : il ne s’agit en aucun cas de produits vraiment fixants, dans un cas comme dans l’autre — et c’est bien dommage pour les personnes comme moi.

Une certitude : Dyson sait soigner le packaging. Les produits Chitosan intègrent une pompe remplaçable dans un flacon dont le capuchon est aimanté. En termes de perception du luxe, on y est. La pompe, justement, est astucieuse, car elle permet de bien ajuster la quantité de crème ou de sérum que l’on souhaite appliquer, limitant le risque d’en mettre trop et/ou de gâcher. De quoi justifier le tarif élevé (60 € pour 100 ml) ? Peut-être pas — au moins est-il un peu adouci, avec une expérience originale, voire exclusive.

La crème de pré-coiffage est à utiliser avant le séchage, sur des cheveux humides (ce qui nécessite de s’essuyer à peine après le shampoing et, éventuellement, l’après-shampoing). Après l’avoir appliquée pendant plusieurs jours, j’ai eu l’impression de gagner du temps, avec un séchage bien plus rapide et de meilleure qualité : mes cheveux étaient ainsi bien plus faciles à coiffer ensuite. Je suis un peu plus sceptique sur le sérum, censé hydrater et appliquer un effet fixant. De manière très pragmatique, on ne pourra pas s’en contenter pour obtenir une coiffure stylisée et durable, ce qui implique de l’associer à une cire. Il semble davantage adapté à des cheveux longs, à condition d’apprécier le rendu légèrement brillant.

Crème Sérum

Utilisant des molécules de champignon, les produits Chitosan s’appuient sur une texture appréciable (qui ne colle pas) et procurent un parfum agréable à sentir. A priori, ils ne laissent pas de résidus désagréables après lavage — contrairement à d’autres produits que j’ai pu utiliser par le passé — et la promesse d’éviter un effet cartonné est tenue.

En revanche, et c’est très décevant, la composition des produits Chitosan ne fait pas rêver, selon les analyses de l’application Yuka. La crème de pré-coiffage obtient un piètre score de 21 sur 100, considéré comme mauvais, en raison, notamment, de la présence d’Isoparaffin (une huile minérale dérivée du pétrole) et de phénoxéthanol (qui peut provoquer des allergies). C’est un peu mieux pour le sérum, qui affiche une note de 43 sur 100 (médiocre), là encore à cause du phénoxéthanol.

Notons quand même que ces résultats peu flatteurs sont à relativiser : Yuka est particulièrement sévère, sinon alarmiste, et ne tient pas compte de la quantité réelle des composants supposés nocifs. Par conséquent, leur seule présence dans la gamme Chitosan, même en quantité infime, suffit pour sanctionner. On s’attendait néanmoins à mieux venant de Dyson.

Composition des produits coiffants de Dyson selon Yuka. // Source : Capture d’écran

Est-ce que je recommande les produits coiffants de Dyson ? Oui, pour le packaging, l’effort de présentation, l’expérience d’utilisation (la pompe est un vrai plus) et la qualité perçue des produits (surtout la crème). Néanmoins, si vous cherchez d’abord à fixer, même des cheveux courts, passez votre chemin. On encouragera les autres profils à tester, sachant qu’un essai à plus long terme reste essentiel pour voir le véritable impact sur les cheveux.

