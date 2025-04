Lecture Zen Résumer l'article

L’Union européenne porte depuis quelques années un projet visant à se doter d’un réseau satellitaire souverain, équivalent à Starlink, avec une constellation comptant environ 300 satellites. Son nom : IRIS². Mais il apparaît que l’armée allemande aimerait plutôt avoir son propre système national. Au risque de torpiller indirectement IRIS² ?

C’est un sujet que les spécialistes des questions de défense connaissent hélas trop bien. En matière de coopération militaire, à plus forte raison quand cela touche le domaine industriel, l’entente avec l’Allemagne n’est jamais simple. La France est bien placée pour le savoir, en raison des difficultés à faire progresser certains chantiers bilatéraux.

Deux dossiers récents illustrent les frictions récurrentes qui surgissent de chaque côté du Rhin : le système principal de combat terrestre, qui remplacera les chars Leclerc et Leopard 2, et le chasseur de nouvelle génération, qui sera le successeur des avions Dassault Rafale et Eurofighter Typhoon. Mais voilà qu’une nouvelle difficulté émergerait, cette fois du côté des satellites.

L’Allemagne, sur le point de faire bande à part sur les satellites ?

Dans son édition du 9 avril 2025, le média allemand Handelsblatt rapporte que l’armée allemande se dirige vers la mise en place de son propre réseau de satellites déployés dans l’espace — une sorte de Starlink souverain, en somme. La constellation pourrait compter des centaines d’engins et serait déployée d’ici à 2029, au moins en partie.

Toujours selon le journal, le projet allemand se composerait en fait de plusieurs constellations de satellites — la première devant arriver donc dans les quatre prochaines années. Un porte-parole du ministère de la Défense a confirmé ces réflexions, mais sans pouvoir en dire davantage. Il apparaît que la décision n’est pas encore tranchée.

L’UE a déjà un projet de réseau satellitaire souverain : IRIS². // Source : Commission européenne

Acquérir des moyens propres, c’est s’assurer de ne pas s’assujettir à d’autres puissances, ou, à tout le moins, de réduire une dépendance déjà existante. Cela évite les mauvaises surprises stratégiques. La France a historiquement suivi cette ligne, y compris en matière spatiale, ce qui la place dans une relative autonomie par rapport à l’Amérique.

Mais encore faut-il que ces initiatives nationales ne viennent pas télescoper des programmes en cours, bilatéraux ou communautaires. Or, il s’avère que les plans allemands rapportés par Handelsblatt menacent une initiative déjà en cours en Europe : IRIS² (un acronyme signifiant Infrastructure de Résilience et d’Interconnexion Sécurisée par Satellite).

IRIS², le réseau Starlink de l’Europe, future victime ?

Le but d’IRIS² est de donner à l’Europe un réseau de satellites dédié aux télécommunications, et indépendant des États-Unis. On parle d’une flotte de 300 satellites. Ce serait nettement moins que Starlink, qui en compte des milliers, mais suffisant pour couvrir la planète et satisfaire des besoins divers, y compris en matière de défense.

Officialisé en février 2022 par Thierry Breton, du temps où il occupait encore le poste de commissaire européen responsable de la défense, du numérique, de l’espace et de la politique industrielle, le programme IRIS² doit répondre à des besoins civiles et militaires, et inclure des capacités de communication reposant sur la cryptographie quantique.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Compte tenu du calendrier suggéré par Handelsblatt, des objectifs assignés à ce futur réseau de satellites made in Germany (les télécommunications, entre autres ) et des sommes en jeu, d’aucuns craignent que cela porte un sale coup à IRIS². Ce ne serait pas la première fois que Berlin se retrouve à faire bande à part, en suivant des intérêts nationaux, au risque de froisser des partenaires.

C’est ce que notait La Tribune. En théorie, l’Allemagne et la France sont tenues par les accords de Schwerin, qui prévoient un échange d’images optiques (fournies par la France) et de signaux radar (fournis par l’Allemagne). mais cette répartition a été malmenée en 2017, quand Berlin a passé commande de ses propres satellites d’observation optique.

Vue de Paris, l’attitude allemande sur ces sujets est une source sans cesse renouvelée d’exaspération et d’abattement. Mais, comme le pointe Stéphane Audrand, consultant en risques internationaux, cela traduit aussi le reflet d’une vision stratégique particulière de Berlin, influencée par sa géographie, et d’une certaine idée de Germany first. Pas simple, dans ces conditions, de progresser sur l’Europe de la défense.

Pour aller plus loin Pourquoi l’armée française se prépare-t-elle à la bataille de l’espace

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama