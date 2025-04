Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Bouygues ajuste sa gamme et propose de nouveaux forfaits intéressants, avec 40 Go et 100 Go, à partir de 5,99 € par mois.

Si vous changez régulièrement de forfait mobile, vous aurez remarqué que ce n’est pas toujours simple de s’y retrouver parmi les nombreux opérateurs et leurs offres. Selon votre budget, vous vous orienterez sur un petit forfait 4G, ou un 5G avec plus de données mobiles. Ça tombe bien, Bouygues vient de mettre à jour deux de ses forfaits.

Si avant, il fallait débourser 9,99 € pour 40 Go, vous avez aujourd’hui pour le même tarif 100 Go de data 5G .En outre, Bouygues propose un forfait à seulement 5,99 € pour 40 Go, une mise à jour qui vient remplacer le forfait à 6,99 euros qui proposait une petite enveloppe de 10 Go.

Deux offres plus équilibrées, sans engagement, et activables immédiatement en eSIM.

Le forfait avec 100 Go de données en 5G offre une très bonne quantité de data pour naviguer sur internet lorsque vous n’avez pas accès à un réseau Wi-Fi. C’est même une enveloppe suffisante pour regarder et écouter du contenu en streaming, ou jouer à des jeux en ligne, ou partager sa connexion avec d’autres appareils. Les appels, SMS et MMS sont bien sûr illimités en France métropolitaine, ainsi que vers et depuis l’Europe et les DOM. 25 Go d’internet 4G sont utilisables en Europe et dans les DOM, bien pratique pour trouver son chemin avec Google Maps.

Quant au forfait 40 Go en 4G, il permet de disposer d’une enveloppe idéale au quotidien sans se ruiner. Les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine. 15 Go en 4G sont disponibles en Europe et dans les DOM.

La carte interactive de la couverture réseau en France par l’ARCEP. // Source : Arcep

Est-ce que ces forfaits B&You valent le coup ?

Les deux sont une excellente affaire. Le forfait 40 Go peut convenir à un adolescent et est une option simple si vous n’utilisez pas souvent votre smartphone pour internet. Le forfait 100 Go permet d’utiliser régulièrement votre smartphone sans surveiller votre consommation. Bouygues Telecom est de plus un très bon réseau selon les dernières données de l’arcep, consultables sur monreseaumobile.arcep.fr.

Vous pouvez vous abonner aux forfaits de Bouygues et garder votre numéro actuel grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur).

Les points à retenir sur cette offre B&You :

eSIM disponible

Sans engagement

5G incluse avec le forfait 100 Go

