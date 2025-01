Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] YouPrice propose un son désormais classique forfait Le First, sur le réseau Orange. Avec 250 Go de data en 5G à moins de 10 € par mois, difficile de trouver mieux.

C’est quoi, ce forfait YouPrice ?

L’opérateur virtuel YouPrice propose son forfait sans engagement Le Prime, avec 300 Go de données 5G sur le réseau Orange, au prix de 10,99 € par mois. La carte SIM est à 5 €.

Le forfait Le Prime 300 Go est parfait pour utiliser internet lorsque vous n’êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi. C’est une grande quantité de data pour partager votre connexion mobile avec d’autres appareils, en plus d’utiliser votre smartphone l’esprit tranquille.

Jusqu’à 16 Go de données par mois peuvent être utilisées depuis l’Europe et les DOM (hors Suisse et Andore), consommés sur votre enveloppe globale. Vous pourrez si besoin recharger des Go directement depuis votre espace client, mais ce service est payant. Les appels, SMS et MMS sont illimités depuis la France, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers la France.

La carte interactive de la couverture réseau en France par l’ARCEP. // Source : Arcep

Ce forfait de Youprice est-il une bonne affaire ?

C’est un très bon prix pour un forfait de 300 Go, qui plus est sur le réseau Orange, un réseau fiable et rapide, selon les dernières données de l’ARCEP. Un forfait équivalent chez l’opérateur se trouve d’ailleurs au prix de 35,99 € par mois. Ce forfait Youprice est donc une excellente affaire.

Vous pouvez souscrire à YouPrice en gardant votre numéro, grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur) que l’on obtient en appelant gratuitement le 3179 depuis la ligne concernée.

