[Deal du jour] Le Poco F7 Pro est le smartphone milieu de gamme le plus récent de Xiaomi. Son excellent rapport qualité-prix est encore meilleur avec cette promotion pour les Ventes Flash de Printemps d’Amazon.

Les smartphones milieu de gamme ont le vent à poupe, grâce à des performances qui ont souvent peu à envier à la gamme supérieure et des prix forcément plus abordables. Si vous souhaitez investir dans un modèle fiable sans mettre plus de 500 €, le tout récent Poco F7 Pro de Xiaomi pourrait bien faire l’affaire, surtout avec une double promotion pendant les Ventes Flash de Printemps d’Amazon.

Le Xiaomi Poco F7 Pro est un smartphone milieu de gamme sorti le 27 mars 2025 au tarif de 599,90 €. Il est aujourd’hui proposé sur Amazon au prix de 469,90 € grâce à une réduction de 100 € et un coupon de 30 € à cocher sur la page du produit.

Le modèle avec 512 Go est proposé au prix de 519,90 € au lieu de 649,90 €.

C’est quoi, ce nouveau smartphone de Xiaomi ?

Le Xiaomi Poco F7 Pro est un beau smartphone aux bonnes finitions, avec un dos en verre et des tranches en métal plates qui offrent une excellente prise en main. Ses dimensions de 60,26 × 74,95 × 8,12 mm pour un poids de 209 g en font de plus un modèle agréable à manipuler. Le smartphone est certifié IP68 pour résister à la poussière et à une immersion dans l’eau.

Sa dalle Amoled de 6,7 pouces à la résolution de 3 200 x 1 440 pixels offre une bonne luminosité même en extérieur, sans égaler les meilleurs écrans du marché. La visibilité est toutefois excellente pour regarder du contenu. L’écran possède un taux de rafraîchissement à 120 Hz et s’avère en effet parfaitement fluide. Là où le F7 Pro se démarque, c’est par sa puce Snapdragon 8 Gen 3 associée à 12 Go de mémoire vive. Vous n’aurez aucun problème à lancer des applications gourmandes ou des jeux vidéo. L’interface sous HyperOS 2 et Android 15 est fluide et agréable et propose sa couche d’IA capable de gérer le texte, la voix et les images.

Xiaomi Poco F7 Pro // Source : Xiaomi

À ce prix, le Poco F7 Pro est-il une bonne affaire ?

Pour un smartphone milieu de gamme récent, c’est un très bon prix. En dehors de ses performances à la hauteur, le smartphone de Xiaomi possède un bloc photo de qualité. Son capteur principal grand-angle de 50 Mpx et son capteur ultra grand-angle de 8 Mpx délivrent des clichés nets et détaillés, parfaitement exploitables. Dommage que les photos manquent de piqué de nuit. Xiaomi HyperAI se charge d’optimiser les images.

Enfin, la batterie de 6 000 mAh permet une bonne journée d’autonomie. Il se recharge complètement en 35 minutes grâce à la charge rapide 90 W.

Les points à retenir sur « Produit » :

La puce Snapdragon 8 Gen 3 et ses belles performances

Ses finitions irréprochables

Le bloc photo de qualité

