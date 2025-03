Lecture Zen Résumer l'article

Avoir un intérieur propre et bien rangé procure un sentiment de satisfaction, pour peu qu’on n’y passe pas des heures et des heures. Pour vous aider, découvrez notre sélection d’applications parfaites pour un nettoyage de printemps efficace et une déco rafraîchie.

Bien que la météo ne le laisse pas supposer, c’est le printemps ! Et avec lui, l’envie de fraicheur, de renouveau, de grand nettoyage pour repartir sur de bonnes bases. Corvée ou véritable moment satisfaisant, faire le traditionnel grand ménage de printemps passe par plusieurs étapes.

Les spécialistes du ménage recommandent de répartir le ménage par pièce et ensuite de décomposer en plusieurs petites tâches pour ne pas succomber à l’accablement face à la tâche insurmontable. Une fois que vous avez établi une liste des pièces et des tâches ménagères à faire, cochez au fur et à mesure ce qui est fait ou encore en cours, de manière à ne pas vous perdre, mais aussi de visualiser clairement l’avancée de votre ménage de printemps.

Deuxième conseil : faire du tri en tout premier lieu, pour faire de la place dans les placards et ranger ensuite ce qui traine. De plus, cela évite les tentations… En effet, qui ne s’est jamais arrêté de passer l’aspirateur en tombant par hasard sur une boîte à souvenir qui trainait dans un recoin de la chambre…

Vous pourriez également avoir envie de changer de déco d’intérieur, ou de repeindre votre mur pour redonner un coup de jeune à votre salon… Si c’est le cas, cette étape devrait idéalement être positionnée après le tri et avant le nettoyage des pièces, mais il n’y a pas de règle fixe à ce sujet…

Quels que soient vos projets de rangement, de tri et de nettoyage de printemps, sachez qu’il existe des applications parfaites pour vous aider à vous organiser, à trouver des idées, à vous conseiller et à suivre votre avancée.

Des applications pour trier, donner & recycler

Vinted : Pour revendre ses vêtements et accessoires inutilisés

Bien connu pour son slogan, Vinted est l’application mobile qui va vous aider à vendre les vêtements, accessoires, jouets et autres produits dont vous n’avez plus l’utilité. Après avoir fait le tri dans vos affaires, vous aurez la possibilité de publier des annonces sur l’application pour tenter de récupérer un peu d’argent et surtout, de participer à l’effort collectif de remise en circulation de vêtements de seconde main.

Geev : donner ou récupérer des objets gratuitement près de chez soi

Si vous n’avez pas la patience d’attendre que vos affaires se vendent et que vous n’avez pas d’endroit pour les stocker, vous pouvez aussi les donner dans une ressourcerie, une communauté Emmaüs ou bien en passant par le site Geev. Postez une annonce et quelqu’un viendra récupérer les vêtements, tableaux, meubles et tout autre objet. Même pas besoin de vous déplacer !

Des applis dédiées au nettoyage et à l’organisation

Tody : planifier les tâches ménagères

Pour organiser votre planning de nettoyage et rendre la corvée du ménage moins fastidieuse, Tody met à votre disposition un système de gestion basé sur le niveau de propreté de chaque pièce de la maison. Grâce à un algorithme intelligent et quelques informations sur votre habitation, l’application génère une liste de tâches et vous guide dans les pièces à nettoyer en priorité.

Sweepy : organiser les corvées avec toute la famille

Que vous viviez en famille ou en colocation, tout le monde doit participer aux tâches ménagères pour que tout le monde puisse vivre dans un habitat propre, bien rangé et accueillant. Encore faut-il s’organiser et savoir qui fait quoi et quand. Sweepy répartit les tâches en plusieurs zones, les décompose en petites tâches, réparties ensuite entre les différents habitants. C’est équitable, plus rapide et encore plus satisfaisant.

Quelproduit : des produits plus sains pour nettoyer votre intérieur

Nettoyer, c’est bien, mais c’est encore mieux si vous utilisez des produits qui ne déposent pas de produits chimiques, partout dans la maison. Pour être sûr que les détergents que vous utilisez sont sans danger, testez-les avec l’application QuelProduit. Développée par l’UFC Que Choisir, l’application vous permet de vérifier la composition d’un produit de supermarché et vous indique clairement, avec un code couleur, s’il contient des substances controversées.

Pour le rangement, il n’existe pas d’application à proprement parler, mais nous vous conseillons de vous rendre sur YouTube et d’y rechercher des vidéos de Marie Kondo, spécialiste du tri et du rangement. Non pour adhérer à ses idées de bonheur minimaliste, mais pour y trouver des astuces pour ranger vos affaires de manière plus efficace et gagner de la place. De même que pour le nettoyage, il est important de s’organiser et de répartir le tri de vos affaires en fonction de votre temps ou par pièce.

Les apps de déco et d’aménagement

Houzz : inspirations et conseils déco pour donner un coup de neuf à votre intérieur

Pour trouver de l’inspiration pour redécorer votre intérieur, il y a bien sûr, Pinterest, le réseau social bien connu pour le partage de ses idées créatives et ses jolis visuels, mais il y a aussi Houzz. Plateforme en ligne et mobile, Houzz est une application qui met plusieurs millions de photos d’aménagements d’intérieur et d’extérieur à votre disposition, que vous pouvez enregistrer sous forme d’albums. Vous pourrez les consulter à tout moment pour demander des conseils à vos amis ou partager vos idées avec une entreprise de travaux de rénovation par exemple.

Déco Plan : visualiser votre nouvel intérieur en réalité augmentée

Trouver des idées pour décorer votre maison est une tâche chronophage, mais pas très compliquée. En revanche, se projeter dans un nouvel aménagement et de nouvelles couleurs devient un peu plus ardu quand il s’agit de se décider à choisir la peinture qui ornera le mur du salon et que vous allez voir tous les jours… C’est donc la mission que s’est fixé Déco Plan en utilisant le principe de la réalité augmentée et l’intelligence artificielle. Choisissez parmi des milliers de meubles, accessoires et objets de décoration parmi un catalogue bien fourni et scannez votre intérieur pour ensuite les positionner à l’endroit qui vous semble le plus adapté, et ainsi valider les différentes combinaisons avant d’acheter.

HomeByMe : outil de planification 3D pour tester différentes dispositions

Depuis l’application mobile ou le service en ligne HomeByMe, modélisez les plans de votre intérieur en 2D avec les cloisons, les portes, les fenêtres et les autres éléments inamovibles, et choisissez ensuite les meubles et les couleurs que vous positionnerez où bon vous semble. Un large catalogue est mis à votre disposition pour aménager votre intérieur dans son intégralité. Il vous suffira ensuite d’activer la visite virtuelle pour parcourir les différentes pièces de votre futur intérieur en 3D pour vous projeter encore mieux dans votre projet.

