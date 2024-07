Lecture Zen Résumer l'article

Pleuvra, pleuvra pas ? Telle est la question qui angoisse les organisateurs de la Cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024. On l’a posée à 6 applications de météo reconnues.

Les Parisiens n’ont pas eu de printemps doux et ensoleillé et ne sont arrivés que mollement dans l’été : difficile de ne pas anticiper le pire pour la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, qui doit ce tenir ce 26 juillet 2024 le long de la Seine à partir de 19h30. Les jours précédents, la météo a été clémente, mais depuis quelques heures, les météorologues s’affolent sur les chaînes de télévision en direct et à la radio : le scénario catastrophe pourrait arriver — en plus de la panique à la SNCF.

Catastrophe, parce que l’organisateur des Jeux parisiens a choisi une cérémonie qui s’annonce épique, entièrement sur la Seine, plutôt qu’un stade. Mais si la pluie s’invite, la fête sera différente pour les athlètes sur les barges et péniches, pour les danseurs et techniciens qui illumineront leur passage, mais aussi pour les quelques 230 000 spectacteurs qui doivent assister sur place à ce grand événement.

Alors, pluie ou pas pluie ? Orage ou pas orage ? On est allé interroger toutes les applications mobiles de météo les plus réputées, utilisant différents modèles de prédiction, pour tenter d’anticiper la soirée qui attend le CIO.

Météo France : oui il pleut hon hon

Côté Météo France, considéré comme une référence en France, il pleuvra à partir de 18h, empirer jusqu’à 19h et se calmer par la suite. Il pleuvra, mais l’application estime que la pluie deviendra des « pluies éparses » à partir de 20h. La cérémonie pourrait donc être épargnée : Paris est une grande ville et il n’est pas rare qu’il pleuve très localement.

La météo de la Cérémonie des JO selon Météo France // Source : Capture d’écran Numerama

Météo Blue : il pleut et il y a des orages

Météo Blue est notre application de météo favorite à Numerama. Elle possède plusieurs modèles de prévision, des webcams pour voir la situation en temps réel et des détails très précis (comme un radar météo qui vous dit s’il pleuvra à l’endroit où vous êtes, représenté par un carré de plusieurs pixels).

L’application prévoit de la pluie à partir de 18h et un temps orageux à partir de 19h, avec une intensité des précipitations qui ira crescendo. C’est à 21h que le pic serait atteint sur Paris, avec 3 mm de pluie en une heure. Le vent du sud renseigné par la carte pourrait en revanche pousser les nuages suffisamment pour épargner la cérémonie.

La météo de la Cérémonie des JO selon Meteo Blue // Source : Capture d’écran Numerama

Weather Pro : il pleuviote

Weather Pro est une autre référence, appréciée des agriculteurs et des sportifs de montagne. Ses prévisions sont souvent bonnes et précises. L’application est un poil plus optimiste que les précédentes : pour elle, la séquence 17h-20h sera plutôt clémente, avec des pluies très légères. C’est après que ça se gâte, mais dans une mesure toute relative : Weather Pro estime plutôt que la pluie sera déclenchée à partir de la nuit.

La météo de la Cérémonie des JO 2024 selon Weather Pro // Source : Capture d’écran Numerama

Météo Apple : il pleut, mais pas trop

L’application Météo d’Apple a été enrichie après un rachat opportun et fait désormais figure de référence. Pour elle, c’est assez clair : il va pleuvoir à partir de 18h. Mais le pic de précipitations ne fait même pas dire à l’application qu’elles deviendront « Modérées » : on reste sur des précipitations légères, ce qui devrait convenir au bon déroulé de la cérémonie. En d’autres termes, il pleuvra, mais pas trop.

La météo de la cérémonie des JO 2024 selon la Météo Apple // Source : Capture d’écran Numerama

Carrot : il pleut à partir de 19h, mais pas de quoi sortir les parapluies

Qui a dit que la météo devait être ennuyeuse ? L’application Carrot s’est créé une petite réputation en associant météo et humour noir, voire douteux. On aime bien la consulter quelques fois, car ses prédictions, même si elles détonnent, ne sont pas mauvaises.

Pour la Cérémonie des JO 2024, l’application estime qu’il pleuvra, oui, mais vraiment peu. C’est la plus optimiste de toutes.

La météo de la Cérémonie d’ouverture selon Carrot // Source : Capture d’écran Numerama

Alors il pleut le soir du 26 juillet 2024 ?

Grosso modo, on peut dire qu’il va pleuvoir, oui. Ou alors, toutes les météos du monde se trompent. Mais il reste tout de même deux inconnues : le vent peut agir sur les nuages et les pousser en dehors de la zone de la cérémonie et la quantité de pluie peut être si faible qu’elle n’entrave pas le déroulé.

C’est tout ce qu’on souhaite !

