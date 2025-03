Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Monster Hunter Wilds est le nouvel opus de la franchise Monster Hunter. L’action-RPG développé et publié par Capcom est déjà un carton mondial, avec plus d’un million d’exemplaires vendus en quelques jours seulement. Voilà où vous pouvez encore le trouver, et au meilleur prix.

La saga Monster Hunter connaît un joli succès depuis maintenant 20 ans, avec une recette peaufinée de jeu en jeu, qui fait le bonheur des fans et des finances de Capcom. Après les épisodes Monster Hunter: World et Monster Hunter Rise, presque 40 millions de ventes à eux deux, ce nouvel opus compte bien battre à nouveau des records.

Monster Hunter Wilds est sorti le 28 février 2025 sur PC, Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series, au prix de 79,99 €. Il est encore disponible en version physique que PS5 au prix de 53,73 € sur le site de Leclerc. Le retrait en magasin est gratuit, tandis que la livraison à domicile est au prix de 5,90 €.

C’est quoi, Monster Hunter Wilds ?

Monster Hunter Wilds est un jeu vidéo de rôle et d’action dans lequel vous incarnez des chasseurs de monstres dans un univers de fantasy en monde ouvert. C’est dans des paysages sauvages que vous chasserez des créatures dans des combats épiques d’une grande richesse et au gameplay grisant. Après avoir élaboré une stratégie, ou non, vous devrez souvent commencer un combat en portant des petits coups pour blesser les monstres, afin de révéler leur point faible et ainsi, infliger de lourds dégâts.

Entre chaque chasse, vous pourrez cuisiner, réapprovisionner vos réserves et fabriquer de nouveaux équipements et armes en vous rendant dans des villages de chasseurs. L’aventure peut d’abord se faire en solo, dans un mode histoire d’une dizaine d’heure, pas spécialement le plus passionant de la saga, mais qui pose les bases de l’aventure. Le jeu peut ensuite, et surtout, se faire en mode coopératif jusqu’à quatre joueurs et en cross-play, afin de jouer avec vos amis qui ne sont pas sur la même plateforme que vous.

À ce prix, ce Monster Hunter Wilds est-il une bonne affaire ?

C’est un très bon prix pour un titre riche et addictif, et une excellente porte d’entrée à la saga Monster Hunter. Pour les joueuses et les joueurs qui préfèrent jouer seuls, l’histoire vous propose de rejoindre les rangs d’une équipe spéciale de la Commission de recherche qui enquête sur les Terres interdites. Le jeu, entièrement doublé vocalement, propose un récit sympathique pour découvrir le folklore Monster Hunter, avec un bel emballage et une mise en scène efficace. C’est aussi une belle manière de se familiariser avec l’écosystème du monde, ou encore le système de jeu parfois dense.

Au rang des nouveautés, les Seikret, un nouveau type de monture, permettent de pour parcourir les vastes environnements du monde. Le gameplay s’enrichit aussi d’un nouveau mode baptisé Focus, qui permet de cibler des parties spécifiques d’un monstre afin d’infliger davantage de dégâts. Une manière de rendre le jeu plus accessible, et d’inviter un nouveau public dans la chasse aux monstres.

Les points à retenir sur ce nouveau Monster Hunter :

Un gameplay addictif

Un univers d’une grande richesse

Les monstres, à la fois beaux et effrayants

