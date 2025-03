Lecture Zen Résumer l'article

Disponible depuis quelques jours, Monster Hunter Wilds, gros jeu de l’année 2025, est en train de réaliser un départ canon. Il est toutefois touchés par quelques bugs, dont un susceptible de bloquer la progression.

Disponible depuis le vendredi 28 février, Monster Hunter Wilds réalise, comme attendu, un départ historique. Rien que sur Steam, il a réuni plus de 1,3 million de joueuses et de joueurs en même temps, soit la cinquième meilleure performance de la plateforme de Valve. Le titre développé par Capcom est l’un des temps forts de 2025, et il a reçu la note de 9 sur 10 dans nos colonnes.

Ce lancement réussi n’est pour autant pas exempt de tout reproche. Sur Steam, justement, le taux de satisfaction est loin d’être 100 % positif. C’est même tout le contraire : les avis sont moyens, en raison des nombreux soucis techniques essuyés par la version PC de Monster Hunter Wilds. Ambitieux dans son gameplay et sa structure, le jeu de Capcom est touché par plusieurs bugs, et l’un d’entre eux peut stopper net la progression.

Il y a un bug de progression dans Monster Hunter Wilds

Dans un message publié le 2 mars sur X, Capcom a fait savoir : « Il peut y avoir des cas où un personnage non jouable n’apparaît pas, empêchant alors la progression de l’histoire principale dans le chapitre 5-2. » Deux situations se présentent alors à vous : soit vous avez déjà franchi cette étape sans encombre, et vous avez alors été épargné ; soit vous n’y êtes pas encore et il est impossible de savoir si, oui ou non, vous pourriez être touché le moment venu.

On encourage donc les personnes concernées par la deuxième option de ne plus avancer dans l’histoire, sous peine d’être victime du bug. Elles n’auront pas à attendre très longtemps, puisque Capcom a annoncé une bonne nouvelle le 3 mars, toujours sur le réseau social X. Preuve d’une belle réactivité.

« Une mise à jour est prévue pour toutes les plateformes à minuit, heure du Pacifique, ou 8h, heure de Greenwich, le 4 mars pour corriger les problèmes avec le centre des ingrédients, la cuisson de la viande et la progression de l’histoire dans le chapitre 5-2 », indique Capcom. Autrement dit : le patch est d’ores et déjà déployé à l’heure où nous écrivons ces lignes. Et il est d’ailleurs impératif de le télécharger et de l’installer pour continuer de jouer à plusieurs. Bref, si vous avez une notification de disponibilité sur votre PC, votre PS5 ou votre Xbox, n’hésitez pas. Sinon, mettez à jour Monster Hunter Wilds manuellement le plus vite possible.

