Lecture Zen Résumer l'article

Pas toujours facile de tenir son budget en ces temps difficiles d’inflation. Pour vous aider à mieux suivre dos dépenses et à gérer vos finances personnelles, de nombreuses applications sont disponibles.

Gérer son budget au quotidien est un défi pour de nombreuses personnes. Entre les dépenses imprévues, les prélèvements automatiques et la tentation des achats impulsifs, il est parfois dur de garder un œil précis sur ses finances. Pourtant, un bon suivi budgétaire est essentiel pour éviter les découverts, économiser efficacement et réaliser des projets à long terme. Avec la numérisation des services financiers, de nombreuses applications ont vu le jour pour accompagner les utilisateurs dans la gestion de leur argent.

Les banques proposent désormais des outils intégrés à leurs applications mobiles, mais ils ne sont pas toujours suffisants. Beaucoup d’utilisateurs recherchent des fonctionnalités plus poussées, comme la catégorisation automatique des dépenses, la synchronisation avec plusieurs comptes ou encore des conseils personnalisés pour optimiser leur budget. C’est dans ce contexte que des alternatives, spécialement conçues pour la gestion financière, connaissent un succès grandissant.

Qu’elles soient gratuites ou payantes, ces solutions offrent une vision plus claire et détaillée des finances personnelles. Elles permettent d’anticiper les dépenses, d’identifier les postes de consommation les plus gourmands et, surtout, d’adopter de meilleures habitudes financières. Mais parmi la multitude d’applications disponibles, lesquelles sont réellement efficaces et adaptées aux besoins des utilisateurs ?

Voici un petit tour d’horizon des meilleures applications pour gérer son budget et reprendre le contrôle de ses finances.

Bankin’, la plus populaire

Bankin’, la plus populaire // Source : Bankin

Bankin’ est une application mobile française indépendante des banques qui vous permet de superviser vos finances personnelles de manière simple et efficace grâce à des fonctionnalités de gestion adaptées. Point fort de Bankin’, le service prend en charge plus de 350 banques et institutions financières, cela afin de centraliser toutes les données relatives à vos dépenses, vos comptes d’épargne, vos comptes bancaires (qu’il s’agisse d’un établissement en ligne ou physique), votre compte Paypal, etc. Chaque dépense est automatiquement synchronisée et catégorisée pour visualiser plus rapidement les postes de dépenses les plus importants.

Vous pouvez télécharger et installer gratuitement Bankin’ sur votre appareil mobile sous Android ou iOS. La plupart des outils sont accessibles gratuitement, mais il est possible de souscrire un abonnement payant pour obtenir des fonctionnalités supplémentaires.

Bankin’- Gérer son budget et ses comptes en banque Télécharger gratuitement

Linxo, réalise des soldes prévisionnels

Linxo, réalise des soldes prévisionnels // Source : Linxo

Pour ceux qui prévoient d’économiser ou qui anticipent les dépenses du mois suivant, Linxo pourrait parfaitement combler leurs attentes. En effet, en plus de prendre en charge plus de 320 banques, et donc de centraliser toutes les opérations financières sur une seule interface, l’application aide à anticiper votre solde sur les 30 jours à venir grâce à l’outil Prévisionnel, qui analyse vos opérations récurrentes comme le salaire ou le loyer et les planifie aux dates prévues. Vous profiterez bien entendu de la catégorisation des dépenses avec la possibilité d’en créer de nouvelles et de les personnaliser.

Comme Bankin’, Linxo est disponible gratuitement, accessible sur vos appareils mobiles sous Android et iOS, mais aussi en service en ligne. Pour bénéficier de plus de fonctionnalités en termes de gestion des comptes, vous pouvez souscrire un abonnement complémentaire.

Linxo Télécharger gratuitement

Spendee, prend en charge les crypto

Spendee, prend en charge les crypto // Source : CLEEVIO s.r.o.

Spendee est une application gratuite de gestion financière qui vous accompagne dans la supervision de vos finances, directement sur votre appareil Android ou votre iPhone. En un seul coup d’œil, vous pouvez voir la totalité de vos revenus et dépenses, en connectant le service à vos comptes bancaires, vos portefeuilles électroniques et vos plateformes de crypto-monnaies. Vos dépenses sont catégorisées, et vous avez même la possibilité d’enregistrer manuellement vos dépenses en espèces, afin que toutes vos transactions soient prises en charge.

Vous avez également la possibilité de fixer des limites budgétaires à vos catégories. Vous serez ainsi alerté en cas de dépassement et pourrez ajuster vos dépenses pour une gestion optimale. Autre point fort de Spendee, l’application peut vous aider à économiser en vous indiquant précisément la somme journalière que vous pouvez dépenser sans déséquilibrer votre budget.

Spendee Télécharger gratuitement

Comptes & Budget, la simplicité avant tout

Comptes & Budget, la simplicité avant tout // Source : ALAUX Michel

Comptes & Budget est une application complète qui centralise la gestion de vos comptes courants, d’épargne et autres en un seul endroit. Vous pouvez classer vos transactions par catégorie pour une meilleure visibilité de vos finances et même répartir une dépense sur plusieurs catégories. Grâce aux widgets intégrés, affichez un résumé de vos comptes directement sur l’écran d’accueil de votre mobile et gardez un suivi en temps réel de vos dépenses.

L’application vous aide à fixer et suivre vos objectifs financiers, à surveiller vos dépenses et à planifier vos projets d’épargne, qu’il s’agisse de vacances ou d’achats importants. Elle vous permet également d’enregistrer vos biens matériels (maison, voiture, équipements…) pour une gestion plus complète de votre patrimoine. Des graphiques détaillés vous proposent une vue d’ensemble sur l’évolution de vos comptes et la répartition de vos dépenses.

Enfin, Comptes & Budget facilite la gestion de vos paiements récurrents, comme le loyer ou les salaires, et vous indique en temps réel grâce à des alertes et notifications sur les découverts, échéances et transactions importantes.

Comptes & Budget Télécharger gratuitement

Moneydance, vous aide à vérifier vos comptes

Moneyd ance, vous aide à vérifier vos comptes // Source : The Infinite Kind

Moneydance est un logiciel de gestion financière complet qui rassemble vos finances en toute simplicité. Il se connecte automatiquement à de nombreuses institutions bancaires, télécharge vos transactions et facilite le suivi de vos paiements en ligne. Grâce à son intelligence intégrée, il apprend à catégoriser vos opérations et affine vos données financières pour une gestion optimale.

L’application propose des graphiques interactifs et personnalisables pour analyser vos revenus et dépenses. Son registre intuitif simplifie la saisie, l’édition et la suppression des transactions, tout en gérant automatiquement les soldes et les tris. Vous n’avez ainsi plus besoin de vérifier que toutes vos dépenses ont été enregistrées et qu’elles ont bien été débitées.

Moneydance inclut des rappels automatiques pour ne manquer aucune échéance et donne la possibilité de programmer des paiements récurrents. Enfin, pour les utilisateurs qui aiment faire fructifier leur argent, il fournit un suivi détaillé des investissements (actions, obligations, fonds communs de placement, etc.), avec des mises à jour en temps réel sur la valeur de leur portefeuille.

Moneydance Télécharger gratuitement

Goodbudget, la méthode des enveloppes en version numérique

Goodbudget, la méthode des enveloppes en version numérique // Source : Dayspring Technologies

Si vous ne connaissez pas la méthode des enveloppes, il s’agit d’un système d’épargne qui aide les utilisateurs à organiser et de limiter leurs dépenses en répartissant l’argent dans des enveloppes. Ils peuvent ainsi planifier des dépenses, anticiper les factures et garder un contrôle total sur leur budget. À partir d’une somme de base comprenant les différents revenus et rentrées d’argent du foyer, l’utilisateur répartit ensuite cette somme dans des enveloppes virtuelles représentant les différentes dépenses du mois : loyer, électricité, assurance, téléphonie, internet, abonnements divers, épargne, sorties, etc.

L’application Goodbudget permet de visualiser, en temps réel, les différentes dépenses pour chaque enveloppe, de bénéficier de rapports et de graphiques pour détecter les postes de dépense les plus importants, de programmer des prélèvements récurrents, etc. En revanche, il est impossible de synchroniser vos comptes en ligne avec l’application, il vous faudra donc importer vos relevés bancaires.

Goodbudget: Budget & Finance Télécharger gratuitement

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama